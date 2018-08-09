Engelliler El Sanatları Kursuyla Sosyalleşiyor
Kırklareli Engelliler Umut Spor Derneğince düzenlenen el sanatları kurslarına katılan engelli öğrencilerin sosyalleşme imkanı bulduğu bildirildi.
Kırklareli Engelliler Umut Spor Derneğince düzenlenen el sanatları kurslarına katılan engelli öğrencilerin sosyalleşme imkanı bulduğu bildirildi.
Dernek Başkanı Nihal Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılan kursa 15 engelli öğrencinin katıldığını söyledi.
Engellilerin katıldıkları kurslarla sosyalleştiğini belirten Bircan, kursların açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Kursların devam ettiğini belirten Bircan, tüm engellileri derneklerine beklediğini kaydetti.