Engelliler denize açıldı

24.08.2019 15:07

Atakum Belediyesi Yaşam Park Kültür ve Spor Merkezinden faydalanan engelliler ve aileleri Samsunum-1 Gemisi ile denize açıldı. Bazı engellilerin hayatlarında ilk defa gemiye bindiği etkinlikte, katılımcılar aileleriyle birlikte keyifli bir gün geçirdi.



Atakum Belediyesi'ne bağlı Atakum Yaşam Park Kültür ve Spor Merkezi, merkezden faydalanan engelliler ve aileleriyle birlikte Samsunum-1 Gemisi ile deniz turu gerçekleştirdi. Samsun Limanı'ndan hareket eden gemi yolculuğunda ilk defa gemiye binerek denize açıldığını söyleyen engelliler heyecanlı anlar yaşadı. Engelliler ve ailelerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik ekip söyledikleri şarkılar eşliğinde deniz turunun keyfini doyasıya yaşadı.



Engellilerin yüzlerini güldürmek için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Atakum Yaşam Park Kültür ve Spor Merkezi Sorumlusu Nadide Döktür, "Bugün de dostlarımızın keyifli bir gün geçirmeleri için Samsunum-1 Gemisi ile gezi turu düzenledik. Birçoğu hayatlarında ilk kez gemiye binerek denize açılıyorlar. Mutluluklarını gözlerinin içinden görebiliyorum. Onların mutluluklarıyla biz daha çok mutlu oluyoruz. Bazı hayatları güzelleştirmek bu kadar basit olabiliyor. Engellilerin hayatın her alanında güçlü biçimde yer almaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sürekli onların hayatlarına dokunacak etkinlikler planlıyoruz, onlar da buna alıştı ve bizden sürekli yeni etkinlik bekliyorlar. Bir sonraki hedefimiz Vezirköprü Kanyonu'na gitmek ve oradaki doğa harikası kanyonu görebilmek. Bugünkü etkinliğimiz için bizlere destek olan Samsun Büyükşehir Belediyesine ve bizim her zaman yanımızda olan, hayatlarımızda fark oluşturmak için çaba gösteren Atakum Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci'ye çok teşekkür ederiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA