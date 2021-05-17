Engelliler Bağcılar'da tropikal meyve yetiştiriyor
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Engelliler Bağcılar'da tropikal meyve yetiştiriyor

Engelliler Bağcılar'da tropikal meyve yetiştiriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı öğrencileri, aralarında kamkat, lime ve kivi gibi tropikal ürünlerin de bulunduğu mevye yetiştiriciliği yapıyor.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı öğrencileri, aralarında kamkat, lime ve kivi gibi tropikal ürünlerin de bulunduğu mevye yetiştiriciliği yapıyor. Engelliler bu sayede hem toprakla uğraşarak rehabilite oluyor hem de emeklerinin sonucunda başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda resimden el becerilerine kadar 37 farklı branşta eğitim veriliyor. Engellilerin ikinci adresi haline gelen bu tesiste en çok ilgi görenlerden biri de "Tohumdan fidana" sınıfı. 14 kursiyerden oluşan sınıfta kursiyerler, kamkat, lime, kivi gibi tropikal ürünlerle birlikte limon, fasulye, badem gibi çok sayıda meyve yetiştiriyor.

Başarmanın mutluluğunu yaşıyorlar

Tohum olarak saksılara ekilen meyvelerin fidan olma ve büyüme evrelerinin hepsi bu ortamda gerçekleşiyor. Öğrenciler, her gün toprakla meşgul olurken psikolojik olarak da rahatlama yaşıyor. Bu uygulamayla engellilerin rehabilite olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Engellilerimiz toprakla haşır neşir olarak çok yararlı ve güzel zaman geçiriyorlar. Çekirdekleri filizlendirip toprakla buluşturuyorlar. Emeklerinin karşılığını görerek de başarmanın mutluluğunu yaşıyorlar" dedi.

Kursiyerler Engelliler Sarayı'nda aldıkları eğitimleri evlerinde de uyguluyorlar. - İSTANBUL

Engelliler Bağcılar'da tropikal meyve yetiştiriyor
Engelliler Bağcılar'da tropikal meyve yetiştiriyor
Engelliler Bağcılar'da tropikal meyve yetiştiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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