ENGELLİLER, 102 YIL ÖNCEKİ ERZURUM KONGRESİ KARARLARINI OKUDU
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ENGELLİLER, 102 YIL ÖNCEKİ ERZURUM KONGRESİ KARARLARINI OKUDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri, 102 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında toplanan Erzurum Kongresi kararlarını okudu.

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri, 102 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında toplanan Erzurum Kongresi kararlarını okudu. Meclis Başkanı Abdullah Keleşoğlu, '7 önemli kararın maddelerini dimağlarımıza yeniden hatırlatmak ve bu coşkuyu halkımızla yaşamak adına bu etkinliği düzenledik' dedi.

Erzurum Kongresinin 102'nci yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Engelliler Meclisi üyeleri, kongre binasında bir araya geldi. Kongre salonunda 102 yıl önce yapılan toplantıyla ilgili bilgilerini tazeleyen engelliler, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında alınan 7 kararı tek tek okudu. Engelliler, kongre salonundaki etkinliği 'Vatan bir bütündür, bölünemez. Ne mutlu Türküm diyene" sözleriyle tamamladı.

Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu, "Cumhuriyeti kuran kadim şehir Erzurum'da 102'nci yılını gururla kutladığımız Erzurum Kongresi'nin kararlarını yeniden hatırlatmak istedik. Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak, alınan 7 önemli karar maddelerini dimağlarımıza yeniden hatırlatmak ve bu coşkuyu halkımızla yaşamak adına burada toplandık. Her bir maddeyi bir engelli meclis üyesi arkadaşım okumak suretiyle, yaşanan o önemli günün içimizdeki hissini, hazzını hissetmek suretiyle yaptığımız bu etkinliğin çok manidar olduğuna inanıyor, bu vesileyle Türk Milleti'nin ve 102'nci kongre yılını tebrik ediyorum" diye konuştu.

ENGELLİLER, 102 YIL ÖNCEKİ ERZURUM KONGRESİ KARARLARINI OKUDU
ENGELLİLER, 102 YIL ÖNCEKİ ERZURUM KONGRESİ KARARLARINI OKUDU
ENGELLİLER, 102 YIL ÖNCEKİ ERZURUM KONGRESİ KARARLARINI OKUDU
ENGELLİLER, 102 YIL ÖNCEKİ ERZURUM KONGRESİ KARARLARINI OKUDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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