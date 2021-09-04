Engelli Yusuf, terapi için başladığı yüzmede Türkiye 2'ncisi oldu
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Engelli Yusuf, terapi için başladığı yüzmede Türkiye 2'ncisi oldu

Engelli Yusuf, terapi için başladığı yüzmede Türkiye 2'ncisi oldu
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Haberler | Güncel

AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'nca hayata geçirilen 'Engelliler Yüzme Öğreniyor' projesiyle yüzmeye başlayan yüzde 90 bedensel engelli sporcu Yusuf İncekaya (15), milli takıma seçilebilmek için her gün 2 saat çalışıyor.

AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'nca hayata geçirilen 'Engelliler Yüzme Öğreniyor' projesiyle yüzmeye başlayan yüzde 90 bedensel engelli sporcu Yusuf İncekaya (15), milli takıma seçilebilmek için her gün 2 saat çalışıyor. İncekaya, "Terapi olarak başladım sonra suya sevgim daha çok arttı. Hedefim; milli takıma seçilerek önce Avrupa sonra da dünya şampiyonu olmak" dedi. 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Baykal Karataş'ın gözetiminde, haftada iki saat hazırlanan engelli sporcu Yusuf İncekaya, 10-12 Ağustos'ta Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda 143 sporcu arasında 100 metre kurbağalama Türkiye 2'ncisi, 200 metre karışık stilde de Türkiye 3'üncüsü oldu. Çalışmalarını aralıksız sürdüren İncekaya, yüzmeye 2018 yılında 'Engelliler Yüzme Öğreniyor' projesi kapsamında antrenörü Baykal Karataş'ın teşvikiyle başladığını söyledi.

'ŞAMPİYON OLMA KARARI ALDIM'Uluslararası yarışlarda Türkiye'yi temsil etmeyi çok istediğini belirten İncekaya, "Terapi olsun diye yüzmeye başladım sonra suya olan sevgim daha da arttı ve şampiyon olma kararı aldım. Isparta ve Aksaray'daki Türkiye yarışlarında ikinci ve üçüncülüğüm var. Son katıldığım yarış ise milli takım seçmeleriydi. Milli takıma seçilmek ve önce Avrupa şampiyonu sonra da dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum. Antrenmanlarımız 2 saat sürüyor. En başta kara antrenmanı yapıyorum, sandalyemi sürüyorum. Buraya geldikten sonra iple çalışma yapıyorum. Dünya şampiyonu olmayı çok istiyorum, inşallah çalışıp başaracağız. Üniversitemi, ülkemi ve şehrimi gururlandırmak istiyorum. İnşallah da olacak" diye konuştu.'OLİMPİYAT KOTASI ALMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'Antrenör Baykal Karataş da öğrencisinin yüzde 90 bedensel engeli olmasına rağmen çok azimli olduğunu belirterek en büyük hedeflerinin 2024 Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda madalya almak olduğunu söyledi. Hedeflerine ulaşabilmek için basamak basamak ilerlediklerini söyleyen Karataş, şöyle konuştu: "Türkiye Bedensel Engelliler Şampiyonası, milli takım seçmeleri gibi birçok yarışa katıldık. Son olarak da Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katıldık. Bu şampiyona 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesindeydi. Yusuf, 100 metre kurbağalamada Türkiye ikincisi oldu. Engellilik oranına baktığınız zaman yüzde 90 engelli, bu da onun rakipleriyle olan mücadelesini zorlaştırıyor. Çünkü bazı engel grupları esnek olmasına rağmen ayakları vardır, elleri çalışmayabilir. Yusuf ile 2018 Ağustos'ta tanıştık. İlk geldiğinde çok korkmuştu. 'Nasıl yapacağım, nasıl yüzeceğim?' diyordu. Pandemi döneminde sporcularımızla ilgilenemedik. Havuzumuzu kapatmak zorunda kaldık. Ama Yusuf'taki azim çok iyi. Durmadı. Kara antrenmanları yaptı. Tekerlekli sandalyesini kendisi kullandı. Bunlar onun için bir antrenman oldu. Gaziantep'e gittik ve güzel bir dereceyle döndük. Hedefimiz önce Avrupa'da bir müsabakaya katılıp ölçümlerini doğru düzgün yaptırabilmek. Ondan sonraki hedefimiz ise dünya şampiyonası ve olimpiyatlar. Milli takım seçmelerini kazanmak istiyoruz. Düzenlenen kamplarda sporcuların iyi yüzmesi gerekiyor. Kamplarda yüzdükten sonra bu iş milli takımın akabinde dünya şampiyonları ve olimpiyat kotası almak için yarışlar. Buradan da kota alacağımızı düşünüyoruz." 'YUSUF'UN HER ZAMAN YANINDAYIM' 

Aysel İncekaya ise 3 çocuğunun olduğunu ve Yusuf'un bütün ihtiyaçları ile kendisinin ilgilendiğini söyledi. Oğlunun spora başlamasının kendi sağlığı açısından çok faydalı olduğunu belirten İncekaya, "Çok şükür başarılı bir sporcu da oldu. İnşallah, büyük bir sporcu olur. Allah'ın izniyle Avrupa kupalarını kazanır. Yusuf'un hedefleri var; inşallah hedeflerine ulaşacaktır. Yusuf'un her zaman yanındayım, yanında da olacağım. Ailelerin de her zaman bunu yapmasını istiyorum. Böyle yapıldığı sürece gerçekten her şeyi başarabilirler" dedi. 


Engelli Yusuf, terapi için başladığı yüzmede Türkiye 2'ncisi oldu
Engelli Yusuf, terapi için başladığı yüzmede Türkiye 2'ncisi oldu
Engelli Yusuf, terapi için başladığı yüzmede Türkiye 2'ncisi oldu
Engelli Yusuf, terapi için başladığı yüzmede Türkiye 2'ncisi oldu
Engelli Yusuf, terapi için başladığı yüzmede Türkiye 2'ncisi oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir

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