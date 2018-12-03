Engelli Yusuf Sporla Hayata Bağlandı

Küçük yaşta geçirdiği kazayla iki kolunu kaybeden Yusuf Yünaçtı, Esenyurt Belediyesi Spor Müdürlüğü'nün sağladığı imkanlarla taekwondocu oldu. Başarılı bir sporcu olma yolunda yürüyen Yünaçtı'nın hedefi önce Türkiye sonra olimpiyat şampiyonluğu.

Engelli insanların kendilerine imkan verildiği zaman neler başarabileceklerine en güzel örneklerden birisi de Esenyurt'ta yaşayan Yusuf Yünaçtı. Küçük yaşta geçirdiği kaza sonucu kaza sonrası iki kolunu kaybeden Yünaçtı, Esenyurt Belediyesi'nin kendisine sağladığı imkanlarla taekwondoya başlayarak hayata sporla bağlandı. Bireysel olarak bir çok başarıya imza atan 15 yaşındaki Yünaçtı, mart ayında yapılacak müsabakalarda Türkiye şampiyonu olmayı istediğini, sonrasında ise olimpiyat ve dünya şampiyonasında zirveye ulaşmayı hedeflediğini söyledi. Yünaçtı, sporun kendisini hayata bağladığını vurgulayarak, "Daha azimli olmamı sağladı. Spora başladıktan sonra daha mutlu oldum" dedi.

Önce futbolu denedi

2003 yılında Muş'un Bulanık Sarıpınar köyünde dünyaya gelen Yusuf, 5 yıl önce köyde açık bırakılan çim biçme makinesinin üstüne düşerek iki kolunu kaybetti. Köy yaşantısı zor olduğu için ailesiyle birlikte İstanbul Esenyurt'a taşınan Yusuf, burada futbolla uğraştı ancak futbolun ona göre bir spor dalı olmayacağına kanaat getirdi. Altı ay önce Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği halk gününe gelerek spor yapmak istediğini söyleyen Yusuf'u, yetkililer Esenyurt Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'ne yönlendirdi. Orada hocalar Yusuf için en uygun branşın taekwondo olacağına karar verdiler. Böylelikle Yusuf 6 ay önce Esenyurt Belediyesi Zübeyde Hanım Spor Salonu'nda taekwondo derslerine başlayarak kısa sürede hızlı ilerleme katletti. Yusuf şimdi Mart ayında yapılacak tekvando engelli kategorisinde yarışacak.

Hep şampiyonluklar hayal ediyorum

6 aydır teakwandoya devam eden ve büyük ilerleme kaydeden Yusuf Yünaçtı, "Spor benim hayata bağlanmamı sağladı. Daha azimli olmamı sağladı. Spordan sonra daha mutlu oldum. Başarılı insanları görünce onlara çok özeniyorum. Onlar gibi olmak istiyorum. Şampiyon olmak istiyorum. Güzel gidiyor, güzel şeyler hedefliyorum. Çok çalışıyorum elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Mart ayında bir Türkiye şampiyonası var ilk defa katılacağım çok heyecanlıyım, güzel bir derece almak istiyorum. Onun için çok çalışıyorum. Haftanın 3 günü 2 buçuk saat normal antrenman yapıyorum. Bunun dışında kendim çalışıyorum. Evde yapabildiğim kadar çalışıyorum. Hep şampiyonluklar hayal ediyorum. Böyle boş oturduğumda aklıma şampiyonluk geldiğinde kalkıp çalışıyorum. Bu süreçte en büyük destekçim ailem, ondan sonra hocalarım etrafındaki insanlar, arkadaşlarım. Çok güzel destekliyorlar, motive ediyorlar bana yardımcı oluyorlar en önemlisi de yapabileceğime inanıyorlar" dedi.

Okula da devam edeceğim

Bazı sebeplerden dolayı liseyi bırakmak zorunda kaldığını vurgulayan Yünaçtı, "Ama ona da devam edeceğim. Sporumu da yapacağım okuluma da gideceğim. Engelinden dolayı kendini içine kapatanlar var, bu böyle olmamalı, spor yapıp hayatlarını değerlendirebilirler. Ben yaptım onlar da yapabilirler. Dileyince her şeyi başarabilirler, sadece azimli olsunlar. Esenyurt Belediyesi son yıllarda spora çok fazla yönelmeye başladı. Bu çok güzel bir şey. Yürüyüşler düzenliyorlar. Gelecek sporla gelecek. Ben de spor hayatıma Esenyurt Belediyesi'nin spor merkezlerinde başladım. Sayın başkanımızın da önayak olmasıyla. Sayın Başkanımıza, antrenörlerimize ve spor işleri Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yusuf çok başarılı sporcu

Esenyurt Belediyesi taekwondo antrenörü Gülbeyaz Ata ise Yusuf geldikten sonra amirleri ile istişare yaptıklarını belirterek, "Hangi branşta daha yetenekli olabilir diye düşündük. Taekwondoya geldi, ilk geldiğinde çok başarılıydı. Önümüzde Türkiye şampiyonası var bunu yapabilir miyiz diye düşündük. Kendisine de sorduk, yapabileceğini söyledi. Zaten çok başarılı ve hırslı, bu hırsı beni çok etkiledi. Önümüzde Türkiye ve dünya şampiyonası var. Federasyonumuz Yusuf'un kırmızı siyah kemer düzeyinde olduğunu söylediler. Bu bizim için artı bir değer. Ben ümit ediyorum iki sene sonra çok iyi yerlerde olacak. Yusuf uzaktan gelmesine rağmen herkesten öne geliyor. Şu anda kırmızı siyah kemerin yaptığı teknikleri çok rahat yapabiliyor. Onun yapamadığı hareketler var. Ben Yusuf bunlara girme diyorum yok hocam yapacağım diyor. Kendisinden beklentilerimiz yüksek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL