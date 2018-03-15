Engelli Yazar Karabulut, Vali Ustaoğlu'nu Ziyaret Etti

Batmanlı engelli yazar Abbas Karabulut, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Okula gitmediği halde okuma yazma öğrenen Karabulut, azmiyle engelli arkadaşlarına örnek oluyor.

Karabulut, yazdığı 12 eseri basıp daha çok insana ulaştırmak için Ustaoğlu'ndan yardım istedi.

Engelli Karabulut'un azmi karşısında büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Ustaoğlu, her türlü desteği vereceklerini söyledi.