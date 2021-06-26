Engelli yaşlı kadından 58 saattir haber alınamıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Engelli yaşlı kadından 58 saattir haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz - Haberler | 3. Sayfa

Engelli yaşlı kadından 58 saattir haber alınamıyor -Yaşlı kadından aramaların 2'inci gününde bir iz bulunamadı Denizli'nin Tavas ilçesinde 58 saattir haber alınamayan işitme ve görme engelli yaşlı kadın için başlatılan arama çalışmalarına 2'inci günün gecesi için ara verildi.

Engelli yaşlı kadından 58 saattir haber alınamıyor

-Yaşlı kadından aramaların 2'inci gününde bir iz bulunamadı

DENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde 58 saattir haber alınamayan işitme ve görme engelli yaşlı kadın için başlatılan arama çalışmalarına 2'inci günün gecesi için ara verildi.

Olay, Tavas ilçesi Kozlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 63 yaşındaki Cennet Hıraözlü yüzde 60 işitme ve görme engelli ve 23 Haziran 2021 Çarşamba günü öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Hıraözlü için başlatılan arama çalışması 58 saate ulaşıldı. Arama çalışmalarında Jandarma, Denizli AFAD ve destek üzerine İzmir AFAD ile gönüllü ekipler de katılım sağladı. Termal insansız hava aracı ile de çalışmalar gerçekleştirilirken yaklaşık 58 saattir süren arama çalışmalarında hiçbir ize rastlanmadığı öğrenildi.

Öte yandan, arama çalışmalarına gece saatleri dolayısıyla ara verildi.

Engelli yaşlı kadından 58 saattir haber alınamıyor
Engelli yaşlı kadından 58 saattir haber alınamıyor
Engelli yaşlı kadından 58 saattir haber alınamıyor
Engelli yaşlı kadından 58 saattir haber alınamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz

3. kattan atlayarak ölen genç kızın ağabeyi ve babasından tuhaf savunma! İkisi de farklı konuştu
3. kattan atlayarak ölen genç kızın ağabeyi ve babasından tuhaf savunma! İkisi de farklı konuştu
'Komşularıma gidiyorum' diyerek ortadan kaybolan kadın, evine geri döndü
"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolan kadın, evine geri döndü
Sağlık çalışanının ölümünde sır perdesi aralanıyor! Ayrı yaşadığı eşi tutuklandı
Sağlık çalışanının ölümünde sır perdesi aralanıyor! Ayrı yaşadığı eşi tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tolga Yüce Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Ozan Tufan Metin Oktay Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Engelli yaşlı kadından 58 saattir haber alınamıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.06.2021 07:08:36. #1.13#

title