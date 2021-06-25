Engelli yaşlı kadından 34 saattir haber alınamıyor
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Engelli yaşlı kadından 34 saattir haber alınamıyor

Engelli yaşlı kadından 34 saattir haber alınamıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Tavas ilçesinde 34 saattir haber alınamayan işitme ve görme engelli yaşlı kadın için başlatılan arama çalışmalarına ara verildi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde 34 saattir haber alınamayan işitme ve görme engelli yaşlı kadın için başlatılan arama çalışmalarına ara verildi.

Olay, Tavas ilçesi Kozlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 63 yaşındaki Cennet Hıraözlü'nün yüzde 60 işitme ve görme engelli olduğu öğrenildi. 23 Haziran 2021 Çarşamba günü öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra geri dönmeyen Hıraözlü'nün yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Haber alamayan yakınları, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına destek üzerine gönüllü ekipler de katılım sağladı. Yaklaşık 34 saattir süren arama çalışmalarında hiçbir ize rastlanmadığı öğrenildi.

Öte yandan, arama çalışmalarına gece saatleri dolayısıyla ara verildi. - DENİZLİ

Engelli yaşlı kadından 34 saattir haber alınamıyor
Engelli yaşlı kadından 34 saattir haber alınamıyor
Engelli yaşlı kadından 34 saattir haber alınamıyor
Engelli yaşlı kadından 34 saattir haber alınamıyor
Engelli yaşlı kadından 34 saattir haber alınamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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