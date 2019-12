Engelli Yasemin için "eğitim" seferberliği

13.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:06

Muğla'nın Ula ilçesindeki bir lisede eğitim gören bedensel engelli ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan Yasemin Bozkurt'un daha iyi koşullarda eğitim hayatını sürdürebilmesi için okul yönetimi seferber oldu.

Hüseyin Ercan Ermaş Mermer Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi doğuştan bedensel engelli 19 yaşındaki Bozkurt'un, tekerlekli sandalye nedeniyle ikinci kattaki sınıfına çıkmakta zorlanacağını düşünen öğretmenler ve idareciler, bu sorunu çözmek için harekete geçti.

Yapılan düzenlemeyle Bozkurt'un dersleri giriş katındaki sınıflara alındı. Ayrıca Bozkurt'un dinlenebilmesi ve özel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için müdür yardımcısının odası, destek eğitim odasına dönüştürüldü.

Zaman zaman sağlık sorunları nedeniyle bazı derslere katılamayan Bozkurt'a, destek eğitim odasında haftada dokuz saatlik tekrarlar da yapılıyor.

- Yasemin'in mutluluğu için elverişli bir ortam sunuldu

Müdür Yardımcısı Gülbin Kılıç, okulda asansör olduğunu ancak olası bir arıza durumunda öğrencinin mağdur olmaması için yapılan düzenlemeyle engelleri ortadan kaldırdıklarını söyledi.

Emekli sınıf öğretmeni anne Kıymet Bozkurt da kızının özel ihtiyaçları için bir oda tahsis edilmesinden çok mutlu olduklarını ifade etti.

Gösterilen ilgiden dolayı kızını okula kaydettirdiklerini aktaran Bozkurt, şöyle devam etti:

"Herkes kızıma sevgiyle yaklaştı. 'Yasemin için olması gereken neyse yapılacak' dediler. Gerçekten de her şeyi yaptılar. Müdür yardımcısının odasını bir an bile düşünmeden kızım için boşalttılar. Bu odayı evdeki odamız gibi kullanıyoruz. Elverişli bir ortam sunuldu. Yemeğimizi yiyoruz. Yasemin gün boyu oturduğu için kasları yorulup ağrı çektiği zaman odamızdaki çekyatımızda yatıp dinleniyor. Özel ihtiyaçlarımızı görüyoruz. Kısacası bu oda bizim her şeyimiz. Bu oda olmasaydı bizim okumamız, okula gelip derslere girmemiz mümkün değildi. Zaman zaman rahatsızlıklar yaşayabiliyoruz."

Bozkurt'un hayali psikolojik danışman olmak

Yasemin Bozkurt ise okulu kazandığında çevresindeki insanların kendisine nasıl davranacakları konusunda endişeli olduğunu ancak gördüğü tablonun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Öğretmenlerinin kendisini anlayışla yaklaştığını belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimin davranışı, eğitim hayatıma daha azimle atılmam gerektiğini öğretti. Ben de onlara layık olabilmek için çalışıyorum. Onların her soruma cevap vermesi, bana ılımlı yaklaşması, bana üniversiteye giden yolda büyük yön veren bir rüzgar oluyor. İnsanlara yardımcı olmak için psikolojik danışman olmak istiyorum. Benim gibi insanlara örnek olmak istiyorum. Hayatta var olmak için bu yola çıktım. Çünkü insanların ön yargıları bizim için en büyük engel. Bu engeli aşmamda okulum, en güzel örnek oldu. O yüzden benim gibi bireyler hayata katılmak için elinden geleni yapmalı. Benim gibi bireyleri, toplumun içinden soyutlanmamaları için okumaya teşvik edilmeli."

"En yüksek notu alan öğrencilerden birisi"

Bozkurt'un tarih öğretmeni Hülya Şen ise Yasemin'in en gayretli öğrencilerden biri olduğunu bildirdi. Bozkurt'un planlı ve düzenli çalıştığını anlatan Şen, "Sınıfta en yüksek notu alan öğrencilerimizden birisi. Engelleri aşabilen bir öğrencimiz." dedi.

Felsefe öğretmeni Abbas Ateş de Bozkurt'un derslerine son derece ilgili ve öğrenmeye açık olduğunu kaydetti.

