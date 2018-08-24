Engelli Voleybolcular Ligde Kalabilmek İçin Destek Bekliyor

Samsun'u Oturarak Voleybol (Paravolley) Süper Ligi'nde temsil eden Ekspres Engelliler Kulübü'nün Başkanı Mustafa Tuncel, destek bulamamaları halinde ligden çekilmek zorunda kalacakları söyledi.

Tuncel, AA muhabirine, 7 yıldır kulübün başkanlığını yaptığını, göreve geldikten sonra Süper Lig'e kadar yükseldiklerini belirtti.

Yaşadıkları zorlukların artık kulübü işleyemez hale getirdiğine dile getiren Tuncel, şunları söyledi:

"Kulüp bünyesinde 3 sporcu olimpiyatlarda kota alabilme mücadelesi veriyor ama maalesef bu sporcularımıza destek bulamıyoruz. Özellikle malzeme eksikliği nedeniyle yeterli antrenman yapamadığımızdan sporcularımızın performansı olumsuz etkileniyor."

İmkansızlıklar iki branşı kapattı

Tuncel, kulübün yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle daha önce 7 branşta faaliyet gösterirken bu yıl bunu 5'e düşürmek zorunda kaldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Sporcu sayısı ve branşlarımız arttıkça masraflar da artıyor. Bunlarla başa çıkamıyoruz. Biz Samsun'da milli oyuncusu olan tek kulübüz ama destek bulamıyoruz. Bir ay içinde destek ve sponsor bulamazsak kulübümüzü Paravolley Süper Ligi'nden çekmek zorunda kalacağız. Verilen emeklere yazıktır. Birçok yere başvurduk ancak herhangi bir geri dönüş alamadık. Başarı yoksa zaten bir şey istemiyoruz. Elde ettiğimiz başarılara rağmen hiçbir destek bulamadık."

Kulübü kendi kişisel çabasıyla halk pazarında çalışarak ayakta tutmaya çalıştığını ifade eden Tuncel, gelinen noktada artık gücünün yetmediğini sözlerini ekledi.