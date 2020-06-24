Engelli Vizyon Belgesi ve Engelli Hakları Eylem Planı'na son şekli verildi
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Engelli Vizyon Belgesi ve Engelli Hakları Eylem Planı'na son şekli verildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Engelli Vizyon Belgemiz ve Engelli Hakları Eylem Planı da son şekle geldi.

24.06.2020 18:32 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:38

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Engelli Vizyon Belgemiz ve Engelli Hakları Eylem Planı da son şekle geldi. İnşallah son taslağın üzerinden geçtikten sonra onu da yakında yayınlayacağız." dedi.

Selçuk, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile YÖK'te düzenlenen "2020 Engelsiz Üniversite Ödül Töreni"ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Engelsiz üniversite düşüncesinin, toplumun tüm kesimlerinin önlerindeki fiziki, toplumsal, kültürel ve ekonomik her türlü engeli aşabildiği, "Engelsiz Türkiye" idealinin temel unsurlarından biri olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, "Engelli bireylerin yüksek öğrenim haklarını tam, etkin ve eşit şekilde kullanabildikleri engelsiz üniversiteleri, hep beraber bölüm bölüm, fakülte fakülte ve kampüs kampüs el birliğiyle inşa etmeyi çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Verilecek ödüllerin üniversite eğitimi gören engelli öğrenci sayısını artıracağının altını çizen Selçuk, insanı merkeze almayan, insana önem vermeyen ülkelerin, maddi açıdan ne kadar zengin olurlarsa olsunlar, insani gelişim açısından geride kaldığına işaret etti.

Bakan Selçuk, AK Parti hükümetleri döneminde engellilerin sorunlarına çözüm bulma noktasında Türkiye'de ilkleri gerçekleştirdiklerini ve kapsamlı çözümler ortaya koyduklarını da anlattı.

"Engellilerimizi daha iyi anladığımız bir süreç yaşadık"

2002'den bu yana engellilerin hayatını ve eğitimini kolaylaştıracak adımlar atıldığını kaydeden Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Engelli Vizyon Belgemiz ve Engelli Hakları Eylem Planı da son şekle geldi. İnşallah son taslağın üzerinden geçtikten sonra onu da yakında yayınlayacağız. Böylelikle de engelli bireylere yönelik Ulusal Erken Müdahale Eylem Planı da bu vizyon belgesinden sonra başlamış olacak."

Son 3 ayda engellileri daha iyi anladıkları bir dönem geçirdiklerine işaret eden Selçuk, "Hayatımızın belli noktalarda kısıtlandığı, bu anlamda da engellilerimizi daha iyi anladığımız bir süreç yaşadık. Bu salgın döneminden sonra engellilerimizin hayatını daha erişilebilir kılma noktasında daha büyük adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.

Selçuk, devlet olarak salgın boyunca birçok tedbir aldıklarını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak da toplumun her kesimini ilgilendiren hayati konularda görev ve sorumluluklarımız var. Bakanlık olarak, Türkiye nüfusunun tamamına, her haneye, aileye ve bireye çeşitli şekillerde dokunuyoruz. Bu anlamda da bu süreçte Sosyal Koruma Kalkanı oluşturduk. Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde hem çalışma hayatına hem de sosyal güvenlik, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler olarak 4 başlıkta toplayabileceğimiz alanlarda çeşitli tedbirler ve önlemler aldık. Şu ana kadar sağladığımız nakdi yardım ve desteklerin toplam tutarı 20 milyar 500 milyonu geçmiş durumda."

"Tedbirleri bir nebze daha sonra esneteceğiz"

Bu süreçte engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için sıkı tedbirler aldıklarını dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:

"Huzurevlerimiz ve engelli bakımevlerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Engellerimizin ve özellikle yaşlılarımızın bu dönemde bizlerin yakın ilgisine daha fazla ihtiyacı vardı. Bakım merkezlerimizde aldığımız çok sıkı tedbirler sayesinde mümkün olan en iyi korumayı sağladık. Normalleşme sürecine geçtiğimiz en son kurumlar sosyal hizmet veren kuruluşlarımız oldu. Huzurevlerimizde çalışmalar devam ediyor. Onları korumak adına, tedbirleri bir nebze daha sonra esneteceğiz. Sosyal hizmet kuruluşlarımızdaki bütün sakinlerimizi korumak anlamında tedbirlerimiz de devam ediyor."

2 bin engelliye kendi işini kurma imkanı

Engellilerin kendi işini kurabilmesine önem verdiklerini de dile getiren Selçuk, "Geçtiğimiz günlerde, bu kendi işini kurmak isteyen engellilerimiz için hibe desteğini 50 bin liradan 65 bin liraya yükselttik. Bu kapsamda şu ana kadar 2 bini aşkın engellimize 100 milyona yakın hibe desteği de sağlamış olduk." dedi.

Engelli Vizyon Belgesi ve Engelli Hakları Eylem Planı'na son şekli verildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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