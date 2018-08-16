Engelli ve Yaşlıların Yüzünü Güldüren Proje

HAKAN SARI - Van'ın Özalp ilçesinde başlatılan "Sağlıklı Yaşamlar Mutlu İnsanlar" Projesi kapsamında engelli ve yaşlıların ihtiyaçları karşılanarak hayata daha fazla bağlanmaları sağlanıyor.

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar'ın talimatıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından geçen yıl "Sağlıklı Yaşamlar Mutlu İnsanlar" Projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında ilçede belirlenen yardıma muhtaç 25 engelli ve 25 yaşlının evleri temizleniyor, bakımları yapılıyor, sağlıkla ilgili ihtiyaçları gideriliyor ve evlerine temizlik malzemeleri bırakılıyor.

SYDV tarafından görevlendirilen 5 kişi düzenli olarak bu hizmetleri sunarken, engelli ve yaşlıların sorunları da uzmanlar tarafından dinlenerek çözüm üretiliyor.

İstasyon Mahallesi'nde yaşayan 78 yaşındaki Güllü Temizgümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 yıl önce eşini kaybettiğini, bakacak kimsesinin bulunmadığını söyledi.

Yalnız yaşadığını, akciğer hastası olduğunu ve aldığı dul maaşı ile geçimini sağladığını anlatan Temizgümüş, "Proje sayesinde evimin temizliği ve bakımları yapılıyor, benim sağlığımla ilgileniyorlar. Hepsine çok teşekkür ederim." dedi.

"166 bin 400 lira bütçe ayrıldı"

SYDV Müdürü Abdullah Zengin ise ilçede engelli ve yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlattıkları projenin başarıyla sürdürüldüğünü ifade etti.

İhtiyaç sahiplerinin gerektiğinde evlerinin temizlendiğini, badana ve boyasının yapıldığını anlatan Zengin, "Proje kapsamında 166 bin 400 liralık bütçe ile bir yıl boyunca ilçe merkezi ve mahallerinde bulunan kimsesiz 65 yaş üstü yaşlıların ve engellilerin evlerini temizleyip, bakımlarını yapıp, sorunlarını dinliyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli de sağlık sorunu olan vatandaşlarımızın kontrollerini evlerinde yapıyor. Yardıma muhtaç insanlarımızın mutlu olduklarını görünce biz de çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Projede görev alan Dilan Sözver, yaşlı ve engellilere hizmet etmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Sabah saatlerinde girdikleri evlerden bazen akşam saatlerinde ayrıldıklarını anlatan Sözver, şöyle konuştu:

"Bakımını yaptığımız evden aldığımız kirli ve yıkanması gereken eşyaları, proje kapsamında aldığımız çamaşır makinelerimizde yıkıyoruz. Bunları ütülettikten sonra getirip sereceğiz. Yardım da bulunduğumuz vatandaşlarımızı önceden ziyaret ederek tespitlerde bulunuyoruz. Eğer ihtiyacı varsa gereken bütün yardımları yapıyoruz. Haftada iki ev ziyaretinde bulunuyoruz. Ayrıca sağlık alanında yaşadıkları sıkıntılar varsa onları da evde sağlık hizmeti ekiplerimize bildiriyoruz. Onlar da gelip sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılıyor. Kimsesiz yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın yaptığımız yardımlardan dolayı mutlu olduklarını görünce bizler de mutlu oluyoruz."