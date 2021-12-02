Engelli ve yaşlıların kullandığı asansörlerin elektronik aksamlarını çaldılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Engelli ve yaşlıların kullandığı asansörlerin elektronik aksamlarını çaldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Engelli ve yaşlıların kullandığı asansörlerin elektronik aksamlarını çaldılar

Düzce Belediyesi tarafından özellikle engelli ve yaşlı vatandaşların kullanması amacıyla yapılan üst geçitlerdeki asansörlere dadanan hırsızlar, yakalanmamak için kamera kayıt cihazlarını da çaldı.

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından özellikle engelli ve yaşlı vatandaşların kullanması amacıyla yapılan üst geçitlerdeki asansörlere dadanan hırsızlar, yakalanmamak için kamera kayıt cihazlarını da çaldı.

Düzce'de üst geçitlerdeki asansörlerin elektronik aksamlarını çalan hırsızlar akıllara durgunluk veren bir yönteme başvurarak pes dedirtti. Düzce Belediyesi tarafından rutin olarak yapılan kontroller neticesinde iki mahalle üzerindeki üst geçitlerdeki asansörlerin çalışmadığı tespit edildi. Koçyazı ve Hamidiye Mahallelerindeki üst geçitlerdeki asansör panosunu kırarak elektronik aksamları çalan hırsızlar, yakalanmamak için kamera kayıt cihazlarını da alıp götürdü.

Düzce Belediyesi ekipleri yapılan hırsızlığı anında Emniyet ekiplerine haber vererek hırsızların yakalanması için geniş çaplı incelemenin başlamasını sağladı. - DÜZCE

Engelli ve yaşlıların kullandığı asansörlerin elektronik aksamlarını çaldılar

Engelli ve yaşlıların kullandığı asansörlerin elektronik aksamlarını çaldılar

Engelli ve yaşlıların kullandığı asansörlerin elektronik aksamlarını çaldılar

Geçen ay suçüstü yakalanan baba oğulun evine yine baskın! Zemin katı depoya çevirmişler, tek tırnaklı hayvan kesiyorlar

Geçen ay suçüstü yakalanan baba oğulun evine yine baskın! Zemin katı depoya çevirmişler, tek tırnaklı hayvan kesiyorlar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title