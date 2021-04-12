Engelli ve yaşlıların kullandığı asansör onarıldı
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Engelli ve yaşlıların kullandığı asansör onarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Engelli ve yaşlıların kullandığı asansör onarıldı

Kırıkkale'de kimliği belirsiz kişi yada kişilerce zarar verilen engelli ve yaşlıların kullandığı alt geçit asansörü yeniden onarıldı.

Kırıkkale'de kimliği belirsiz kişi yada kişilerce zarar verilen engelli ve yaşlıların kullandığı alt geçit asansörü yeniden onarıldı.

Kırıkkale'de Bahçelievler Mahallesi'ndeki alt geçide yapılan engelli ve yaşlı kişilerin kullanımına sunulan asansör belediye teknik servis görevlileri tarafından yapıldı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Alt geçide gelen kişiler yaşlı ve engelli kişiler için yapılan asansöre zarar vermenin yanı sıra amaç dışı yük ve eşya taşıyarak asansörün arızalanmasına sebep oldu. Belediyemizin teknik servis görevlileri tarafından tekrar aktif hale getirilen asansörün bulunduğu alt geçidin 24 saat kamera ile izleniyor. Zarar veren kişi veya kişiler hakkında işlem başlatıldı. Ekiplerimiz ayrıca asansörde vatandaşların eşya ve yük taşımam konusunda uyarıda bulundu. Alt geçidi kullanan mahalle sakinleri de arızanın giderilmesinden dolayı Kırıkkale Belediye Başkanı ve çalışma ekibine yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti" ifadesi kullanıldı. - KIRIKKALE

Engelli ve yaşlıların kullandığı asansör onarıldı
Engelli ve yaşlıların kullandığı asansör onarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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