Engelli ve yaşlılar sahil yürüteciyle kumsalın tadını çıkaracak
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Engelli ve yaşlılar sahil yürüteciyle kumsalın tadını çıkaracak

İZMİRLİ girişimci Nilay Öztunalı, engelli ve yaşlıların sahilde yürüyüş yapabilmeleri için plaj sandalyesi ve sahil yürüteci tasarladı.

Engelli ve yaşlılar sahil yürüteciyle kumsalın tadını çıkaracak
20.06.2020 09:56 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:00

İZMİRLİ girişimci Nilay Öztunalı, engelli ve yaşlıların sahilde yürüyüş yapabilmeleri için plaj sandalyesi ve sahil yürüteci tasarladı. Bu sandalye ve yürüteç sayesinde sahilde keyifli vakit geçirmekten mahrum kalan engelli ve yaşlı vatandaşlar, bu yaz hem denize girip hem de kumsalın tadını çıkarabilecek.

Girişimci Nilay Öztunalı, engelli ve yaşlıların sahilde kolayca yürüyüş yapabilmeleri için sahil yürüteci tasarladı. Antibakteriyel kumaş ve suda paslanmayan malzemelerden yapılan, kumda batmayan ve suda yüzebilen yürüteç sayesinde engelli ve yaşlı vatandaşlar, sığ bölgelerde denize de girebilecek. Plaj sandalyesi ise kişilerin deniz kenarında rahat vakit geçirmesini, yüzebilmesini ve aynı zamanda hareket edebilmesini sağlıyor. Nilay Öztunalı, Türkiye'de bir ilk olarak ürettikleri ürünlerin devlet desteği ile daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmasını istediğini söyledi. Firmasının yaşlı, engelli ve hareket kabiliyetleri kısıtlı kişilerin plajda ve denizde rahat edebilmelerini sağlayacak ekipmanlar ürettiğini söyleyen Nilay Öztunalı, "Sahil yürüteci Türkiye'de bir ilk olarak üretildi. Özellikle plajlarda engelli, yaşlı ve yürüme güçlüğü çeken kişilerin en büyük ihtiyacı kumda batmayan ve suda yüzebilen ekipmanlardı. Özellikle koronavirüs döneminde plajlarda, insanlardan uzak doğal ortamlarda vakit geçirme ihtiyacı arttı. Sahil yürüteci sayesinde engelli ve yaşlılarımız, kumsallarda çok daha rahat vakit geçirebiliyor. Aileleri daha rahat hareket edebiliyor. Bu sayede plajlara ulaşabiliyorlar. Daha önce ekonomik yönden masraflı Avrupa'dan ithal edilen ürünler tercih ediliyordu. Devlet desteğimiz henüz yok, birçok medikal cihaz gibi bazı SGK destekleri bu ürünlerimizde yok. Gönlümüzden geçen, daha fazla insanın devlet desteğiyle, bu ürünlere daha kolay ulaşabilmesi. Amacımız insanların, plajlarda, yazlık yerlerde, otellerde, kamplarda, arabasının bagajında rahatlıkla bulundurmalarını sağlamak. Türkiye'de bu işi yapan ilk ve tek yerli üreticiyiz" dedi.

'SUDA SALLANSA DA DEVRİLMİYOR, ÇOK RAHAT'Bypass ameliyatı geçirmesi nedeniyle yürümekte zorluk çektiği için sahil yürütecini kullanan Şeref Candemir (65), "Tekerlekleri ve kullanımı çok rahat. Herkese tavsiye ederim. Hepimizin başına bir şey gelebilir, engelli de olabiliriz. Suda yüzebilmesi çok güzel. Kendimi iyi hissettiğim zaman suyun kenarına bırakıyorlar beni, sallansa da devrilmiyor. Çok rahat kullanılıyor" diye konuştu.Ailesinin yardımıyla sahilde plaj sandalyesi ile vakit geçiren serebral palsi hastası Barış Bilgiç (27) ise, "Denize girdim, çok iyiydi. Ama deniz soğuktu, üşüdüm" dedi.

Baba Mustafa Bilgiç ise "Plajlarda engellilerin kolaylıkla denize girebileceği şartlar yok. Bizler bu tür ürünleri kendi imkanlarımızla edinmeye çalışıyoruz ki çocuklarımızı denizle buluşturalım. Keşke herkes için mümkün olsa. Bu konuda devletin ve belediyelerin desteklerini bekliyoruz. Tüm zorluklara rağmen çocuğumuzu denize ulaştırmak istiyoruz. Çünkü denizdeki tuzlu suyun kaldırma kuvveti, özellikle serebral palsi hastası çocukların tüm kaslarının çalışmasını sağlıyor. Çok faydalı. 24 yıldır fizyoterapiyle iç içeyiz ama en büyük yararı denizden aldık" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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