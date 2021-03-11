Engelli ve yaşlı olan kadının yol sorunu çözüme kavuşturuldu

Ordu'da yaşayan ve sağlık sorunları bulunan yaşlı kadının yol sorunu, Altınordu Belediyesi tarafından çözüme kavuşturuldu.

Ordu'da yaşayan ve sağlık sorunları bulunan yaşlı kadının yol sorunu, Altınordu Belediyesi tarafından çözüme kavuşturuldu.

Altınordu ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan, görme engeli bulunan ve çeşitli sağlık sorunları olan 71 yaşındaki Safiye Otur, yaklaşık 50 yıllık sorunu olan yol problemini Altınordu Belediyesi'ne iletti. Yıllardır sağlık sorunları nedeniyle hastaneye gitmesi gereken ve yol problemi nedeniyle sıkıntılar yaşayan Safiye Otur'un talebi üzerine alana giden ekipler, yol problemini ortadan kaldırmak için çalışma başlattı.

Yol sorununun, yaşadığı sağlık problemleriyle birlikte büyük bir çileye dönüştüğünü anlatan Safiye Otur, büyük bir sorundan kurtulduğunu belirterek, "Aşkın Tören başkanımızdan Allah razı olsun. Çok şükür bizi yola kavuşturdu" dedi.

Mahalle muhtarı Selami Gür de belediye ekiplerinin bölgede sürekli olarak çalışmalara devam ettiklerini ifade ederek, "Mağdur durumda, şeker hastası bir vatandaşımız olan Safiye Otur teyzemizin ve ailesinin de yol taleplerini Başkanımız Aşkın Tören'e ilettik. Başkanımız sağ olsun anında talimat verdi. Başkanımızdan Allah razı olsun, Safiye teyzemizin duası yeter" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı