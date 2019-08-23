Engelli ve yaşlı kadının yol mutluluğu

23.08.2019 16:30

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, evine patika bir yoldan oğullarının sırtında ulaşabilen 83 yaşındaki engelli Şadiye Tortumluoğlu, belediye ekiplerinin yaptığı yol sayesinde evine rahatlıkla ulaşabilecek.

İlçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Akdağ Mahallesi'nde ikamet eden ve 30 yıl önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Tortumloğlu, yaşadığı evin kara yoluna patika bir yoldan bağlanması sebebiyle ulaşımda sıkıntı yaşadı.

Yürüyemediği için kara yoluna yaklaşık 1 kilometre mesafedeki evine oğulları ya da yakınlarının da sırtında gidebilen Tortumluoğlu'nun ailesi, durumu sosyal medyadan paylaştı.

Tortumoğlu'nun sorununu fark eden Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'ın talimatı ile harekete geçen belediye görevlileri, yaşlı kadının evine rahatlıkla ulaşabilmesi için ev ile kara yolu arasına yeni bir yol yaptı.

Çevre düzenlemesinin ardından kısa sürede asfalt dökülecek olan yoldan evine hem otomobil ile hem de tekerlekli sandalye ile gidebilecek olan Tortumluoğlu ve ailesi, sorunun çözülmesi dolayısıyla büyük mutluluk yaşadı.

Yol yapım çalışmaları yerinde inceleyip aileyi evinde ziyaret eden Başkan Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tortumluoğlu'nun yıllardır tekerlekli sandalye ile yaşamına devam ettiğini söyledi.

Tortumluoğlu'nun evine yol olmadığı için oğullarınca sırtta taşınarak götürüldüğünü anımsatan Uçar, şöyle konuştu:

"Şadiye teyzenin evinden kara yoluna kadar ortalama bir kilometreye yakın mesafe katediliyor. Şadiye Tortumluoğlu ve yakınları belediyemize yolun yapımı için başvurmuş ama sonuç alamamış. Biz 6 ay önce belediye başkanlığı görevine başladık. Sosyal medyada böyle bir şeyin olduğunu görünce, derhal buraya geldik. Olay yerinde incelediğimizde gördük ki burası köye yaklaşık bir kilometre ve evin yolu izi yok. Arkadaşlarla yolun fizibilite çalışmalarını yapıp iş makineleriyle düzenledik. Ardından asfaltı atıp Şadiye ninemizin gerek sandalye ile gerekse araçlarla evine rahatlıkla ulaşımını sağlamış olacağız."

Tortumluoğlu'nun kızı Filiz Eroğlu ise bugün ailesi ve annesi için mutlu bir gün olduğunu ve günü düğün gibi yaşadıklarını dile getirdi.

Üç yıldır yolun yapımı için çabaladıklarını söyleyen Eroğlu, "Belediye Başkanımız sosyal medya aracılığıyla sesimizi duydu. Gönül belediyeciliğini esas alan başkanımız annemin gönlünü fethetti. Bugün çok mutluyuz ve annemin ikinci düğünü gibi oldu. Annem yolun yapılmasını çok arzu ediyordu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA