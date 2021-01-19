Engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında Kovid-19 aşılaması başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarındaki aşılamaya ilişkin, "28 gün sonra ikinci doz aşılar da yapılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarındaki aşılamaya ilişkin, "28 gün sonra ikinci doz aşılar da yapılacak. Aşı sonrasında da 15 gün bağışıklanma süresini bekleyeceğiz. İnşallah ondan sonra kuruluşlardaki tedbirlerimizi de ona göre esneteceğiz ve yaşlılarımız sevdiklerine, ailelerine, çocuklarına kavuşabilecek müjdesini de buradan vermek istiyorum." dedi.

Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çerçevesinde engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında bugün itibarıyla başlayan aşılama çalışmalarının yürütüldüğü yerlerden biri olan 75.Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye genelinde resmi ve özel tüm engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında aşı uygulamasının başladığına işaret eden Koç, "Sağlık Bakanlığımızın yetkilileri tarafından huzurevlerimizde, engelsiz bakım merkezlerimizde sakinlerimiz ve personelimizin tümü aşılanmaktadır. Aşılarımız kuruluşlarda oluşturduğumuz aşı ünitelerinde, revirlerde, sağlık gözetimi altında yapılmakta. Aşılamadan sonra yaşlılarımızı, engellilerimizi öncelikle bir süre revirde gözlem altına alıyoruz." bilgisini paylaştı.

Koç, yaşlılara yönelik bu çalışmaların öncelikli hale getirilmesinde Sağlık Bakanlığı ve tüm yetkililere teşekkürlerini iletti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla Kovid-19'la mücadelede yaşlıları korumak için tüm kuruluşlarda alınan sıkı tedbirlere işaret eden Koç, Türkiye genelinde kuruluşlarda kalan 87 bini aşkın kişi ve personelin aşılanacağını anımsattı.

Genel Müdür Orhan Koç, "28 gün sonra ikinci doz aşılar da yapılacak. Aşı sonrasında da 15 gün bağışıklanma süresini bekleyeceğiz. İnşallah ondan sonra kuruluşlardaki tedbirlerimizi de ona göre esneteceğiz ve yaşlılarımız sevdiklerine, ailelerine, çocuklarına kavuşabilecek müjdesini de buradan vermek istiyorum." diye konuştu.

"Çok mutluyum, kendimi çok iyi hissediyorum"

İlk doz CoronaVac aşısını olan 75.Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinden 82 yaşındaki Birsen Sungurer, "Kendimi süper hissediyorum. Aşı olduğumu hissetmedim. Şimdi de çok rahatım." dedi.

72 yaşındaki Harika Türkay ise "Aşı olduğum için çok mutluyum, kendimi çok iyi hissediyorum. İyiyim, herhangi bir sorunum yok." ifadesini kullandı.

Türkay, salgın sebebiyle mart ayından beri huzurevinde olduklarına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim dışarı çıkışımız olmadı. Çok güzel bir bahçemiz var, orada yürüyüşler yaptık. Fakat evlerine gitmek isteyenler bir aydan evvel dönmemek kaydı ile izin verildi. Ben de kızımın yanına gittim ama korku içinde buraya geldim. Burada çok korkusuz yaşıyorum. İnşallah herkes aşı olur. Rahat rahat dışarı çıkabiliriz. Bütün temennim bu, kimse hastalanmasın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü