Engelli ve yakınlarına maddi destek verildi

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından engelli ve yakınlarına maddi destek veriliyor.

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından engelli yakını maaşı alan 115 kişiye toplam 123 bin 535 lira 6 kuruş ödeme yapıldı. Ayrıca engelli maaşı bağlanan bin 197 kişiye toplam 1 milyon 563 bin 169 lira 99 kuruş ödemeler yapıldı. Toplamda bin 312 kişiye 1 milyon 686 bin 705 lira 5 kuruş maddi destek verilmiş oldu. - DÜZCE

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