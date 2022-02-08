Engelli ve yakınlarına maddi destek verildi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Engelli ve yakınlarına maddi destek verildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Engelli ve yakınlarına maddi destek verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından engelli ve yakınlarına maddi destek veriliyor.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından engelli ve yakınlarına maddi destek veriliyor.

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından engelli yakını maaşı alan 115 kişiye toplam 123 bin 535 lira 6 kuruş ödeme yapıldı. Ayrıca engelli maaşı bağlanan bin 197 kişiye toplam 1 milyon 563 bin 169 lira 99 kuruş ödemeler yapıldı. Toplamda bin 312 kişiye 1 milyon 686 bin 705 lira 5 kuruş maddi destek verilmiş oldu. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Engelli, Düzce, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title