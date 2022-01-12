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Engelli ve yakınlarına 1 milyon lira destek

Engelli ve yakınlarına 1 milyon lira destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı, engelli maaşı bağlanan vatandaşlara toplamda 1 milyon 62 bin 856 lira 47 lira aylık ödeme gerçekleştirdi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı, engelli maaşı bağlanan vatandaşlara toplamda 1 milyon 62 bin 856 lira 47 lira aylık ödeme gerçekleştirdi.

Düzce'de yardıma muhtaç olduğu tespit edilen engelli ve yakınlarına her ay düzenli olarak ödeme yapılıyor. Bu kapsamda, vakıf tarafından engelli yakını maaşı bağlanan 106 kişiye PTT aracılığıyla toplam 76 bin 691 lira 8 kuruş yapıldı. Ayrıca, engelli maaşı bağlanan bin 191 kişiye de yine PTT aracılığıyla toplam 986 bin 165 lira 39 kuruş ödeme yapıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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