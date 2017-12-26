Engelli ve Kimsesizlere Belediye Yardımları

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, mahalleleri gezip ev ziyaretleri gerçekleştiriyor. Ziyaretlerde vatandaşların sıkıntılarına ortak olan Başkan Ekinci, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmaya devam edeceklerini belirtti.



Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, yardıma muhtaç olduğu tespit edilen ailelere, ziyaretler gerçekleştiriliyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci de, bu ziyaretlere eşi Ayşe Ekinci ile birlikte eşlik etti. Osmanlı, Dedeosman, Topdağı, Arapmeydanı ve Eyüpnebi mahallelerine giden Başkan Ekinci ve eşi Ayşe Ekinci, ilk olarak, eşi vefat etmiş ve kızıyla birlikte yaşayan yaşlı bir kadının talepleri karşılandı. Ailenin gıda ve temizlik malzemesi ihtiyacıyla birlikte çamaşır makinesi talebi de karşılanan yaşlı kadın, Başkan Ekinci'ye teşekkür etti. Başkan Ekinci ve eşi Ayşe Ekinci daha sonra Arapmeydanı Mahallesinde taksi şoförlüğü yapan bir vatandaşın, sosyal medya üzerinden engelli kızına tekerlekli sandalye istemesi üzerine bir ziyaret gerçekleştirdi. Engelli kızın talebini de karşılayan Başkan Ekinci ve beraberindekiler, Buhara Mahallesinde iki zihinsel engelli kızıyla yaşam mücadelesi veren bir babanın yardım talebini de duyarsız kalmadı. Ailenin evinin yıllık kirası ile çocuklarının eğitim masraflarını karşılayan Başkan Ekinci, çocuklarla da yakından ilgilendi. Yardıma muhtaç vatandaşlara yapılan ziyaretler sonrası açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci," Belediyemizin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleriyle beraber ilçemizde yardıma muhtaç vatandaşlarımıza ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız ziyaretlerde yardıma muhtaç birçok vatandaşımızın olduğunu görüyoruz. Belediye olarak bu güne kadar 40 bin evi ziyaret ettik. Bunlardan yaklaşık 35 binine bazen küçük, bazen de büyük yardımlarda bulunduk. Sosyal belediyecilik anlayışıyla bu tarz ziyaretlerimizi devam ettireceğiz. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın taleplerini karşılamayı sürdüreceğiz. Kimine bazen kira yardımı, bazen engelli vatandaşlarımıza sandalye, bazen bir hastanın tedavisini üstleniyoruz. Bu konularda ihtiyaç ne olursa olsun bizler üstümüze düşeni yapıyoruz. 57 bin ailenin Sosyal Yardımlaşma Vakfına kayıtlı olduğu bir ilçede yapılacak en güzel hizmetin dar gelirli vatandaşlarımıza bu tarz yardımlarda bulunmak olduğunu düşünüyoruz. Bizler vatandaşlarımızın her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA