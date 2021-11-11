Engelli ve eski hükümlülere yönelik proje destek başvuruları başladı

SİNOP (AA) - Sinop Çalışma ve İş Kurumu ( İşkur ) İl Müdürü Asaf Çalışır, engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvurularının başladığını belirtti.

Çalışır, AA muhabirine, İŞKUR olarak kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere 65 bin liraya kadar, eski hükümlü girişimcilere ise brüt asgari ücretin 15 katına, yani yaklaşık 53 bin lira hibe desteği verileceğini söyledi.

Proje sunmak isteyen engelli vatandaşların, "www.iskur.gov.tr" adresinde duyurular bölümüne 3 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak başvuru yapılabileceğini aktaran Çalışır, ayrıca kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin projelerini belirtilen tarihe kadar Adalet Bakanlığı aracılığıyla İŞKUR Müdürlüğüne vermeleri gerektiğini kaydetti.

Çalışır, "Engelli ve eski hükümlülere yönelik proje destek başvurularının amacı, kendi işlerini kurmaları, mesleki eğitim ve rehabilitasyonları, işe ve iş yerine uyum projeleri, destek teknolojileri ve korumalı iş yerleri ile diğer projeler aracılığıyla istihdamlarına yardımcı olmaktır." dedi.

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