Engelli ve eski hükümlülere destek başvuruları başladı Sinop Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Asaf Çalışır, 2020/2. dönem engelli ve eski hükümlülere yönelik proje destek başvurularının başladığını duyurdu.

Sinop Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Asaf Çalışır, 2020/2. dönem engelli ve eski hükümlülere yönelik proje destek başvurularının başladığını duyurdu.

Çalışır, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları, işe ve iş yerine uyum projeleri, destek teknolojileri ve korumalı iş yerleri ile diğer projeler aracılığı ile istihdamlarına yardımcı olduğunu belirterek, "Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, engellinin istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler, engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve iş yerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler, engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler. Ruhsal ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edileceği korumalı iş yeri desteğine yönelik projeler, engellilere yönelik diğer projeler. Söz konusu engelli ve eski hükümlülere yönelik proje destek başvurularında; 2020/1. dönem kendi işini kurmak isteyen engelliler için; en fazla 5 bin TL kuruluş işlemleri desteği, 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla yüzde 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15 bin TL işletme gideri desteği, makine, teçhizat, yazılım, donanım, v.b. alımı için en fazla 45 bin TL kuruluş desteği olmak üzere toplam 65 bin TL destek sağlıyoruz. 2020/1. dönem kendi işini kurmak isteyen eski hükümlüler için; 44 bin 145 TL'ye kadar destek sağlıyoruz. Başvuruların 08.06.2020-17.07.2020 tarihine kadar 'www.iskur.gov.tr' internet adresimizde yayınlanan başvuru rehberinde yapılan açıklamalar dikkate alınarak, proje başvuru formlarının bir asıl bir yedek doldurulup istenen bilgi ve belgelerle birlikte İl Müdürlüğümüze yapılması gerekmektedir" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA