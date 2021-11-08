Engelli ve engelli birey bakımı üstlenen kadınların yetenekleri desteklenecek

İSTANBUL (İHA) - Engelli kadınlara yönelik hayata geçirilen Avrupa Birliği (AB) projesinin uluslararası açılış toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Koordinatörlüğünü İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin üstlendiği proje kapsamında, engelli ve evde engelli bireylerin bakımını üstlenen kadınların yetenekleri desteklenirken, psikososyal ve ekonomik bağımsızlıklarını sağlamaya yönelik de çalışmalar yürütülecek.

Projenin koordinatörü İGÜ

Engelli ve evde engelli bireylerin bakımını üstlenen kadınlara yönelik hayata geçirilen "Creativity with Mindfulness Based Cognitive Therapy" projesinin açılış toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. İtalya'dan PMI Services, Yunanistan'dan EPIONI, Fransa'dan Acedemie Creteil ve İspanya'dan KAIROS kurum temsilcilerinin katıldığı toplantının moderatörlüğünü, İstanbul Gelişim Üniversitesi Araştırma Destek Koordinatörü ve proje yürütücüsü Melike Çetin yaptı.

"Psiko-sosyal sıkıntılarını tespit edeceğiz"

Projenin amaçlarının ve beklenen etkilerinin tanıtıldığı toplantı ile ilgili Melike Çetin şöyle konuştu.

"Özellikle kriz dönemlerinde hem bedensel engelli kadınların hem de aile içinde engelli bireylere bakım veren kadınların evde yaşadıkları psiko-sosyal sıkıntıları tespit ederek ruh sağlığı durumlarının iyileştirilmesine ve iyilik hallerinin geliştirilmesine yardımcı olacağız."

Proje ekibi Şubat ayında Zaragoza'da tekrar bir araya gelecek. - İSTANBUL

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