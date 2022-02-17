Engelli vatandaşların kamu kurumlarına ataması yapıldı
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Engelli Vatandaşlarımızın Kamu Kurumlarına Atanması programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engelli vatandaşların kamu kurumlarına atanması için butona basması Engelli vatandaşların sevinmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondan ayrılması Büşra Ayder'in şiir okuması ANKARA...
Engelli Vatandaşlarımızın Kamu Kurumlarına Atanması programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engelli vatandaşların kamu kurumlarına atanması için butona basması
Engelli vatandaşların sevinmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondan ayrılması
Büşra Ayder'in şiir okuması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Engelli Vatandaşlarımızın Kamu Kurumlarına Atanması programında konuştu. (5)