Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bugün, lisans düzeyinden 1100, ön lisans düzeyinden 531, lise düzeyinden 540, ilköğretim düzeyinden 329 olmak üzere toplam 2 bin 500 kadroya atama işlemini gerçekleştireceğiz. Bu atamayla birlikte 2002 yılında 5 bin 777 olan engelli memur sayısını 54 bin 314'e çıkarmış olacağız." dedi.

ATO Congresium'da, Engelli Vatandaşların EKPSS ve Kura Yöntemiyle Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni düzenlendi.

Kaya, burada yaptığı konuşmada, Başbakan Binali Yıldırım'ın 2018 yılı için müjdesini verdiği 5 bin engelli vatandaşın kamuda istihdamının ilk yarısının bugün gerçekleştirileceğini söyledi.

Bütün insanlara adil ve eşit davranılması gerektiğinin altını çizen Kaya, "Bizim kültürel kodlarımızda, tarihimizde hiçbir ayrım gözetmeden daima insana hizmet var.

Özelikle kadınlarımızın, çocuklarımızın, yaşlılarımızın, engelli kardeşlerimizin hayat kalitesinin iyileştirilmesi konusunda apayrı bir hassasiyetimiz var. Biz engelli kardeşlerimizi sadece yüreğimizle değil, verdiğimiz hizmetlerle de destekliyoruz." diye konuştu.

Bugün düzenlenen törenin, engellilere verilen önem ve değerin ulaştığı noktayı göstermesi bakımından son derece anlamlı olduğunun ifade eden Kaya, burada bulunan her kişinin bir hikayesi olduğunu söyledi.

Her zaman engellilerin yanında olduklarını vurgulayan Kaya, "Bizler de taşıdığımız hassasiyetle engelli vatandaşlarımızın önündeki hukuki, sosyal ve fiziki engelleri bir bir kaldırdık ve kaldırmaya da devam ediyoruz." dedi.

Kaya, bu kapsamda sağlıktan eğitime, sosyal hayattan ulaşıma, iletişime kadar her alanda engelliler için çok daha fazlasını yapmanın mücadelesini verdiklerini dile getirdi. Hep birlikte çok daha güzel işlere imza atacaklarına dikkati çeken Kaya, muhabbetle, sevgiyle bütün zorlukların üstesinden gelineceğini aktardı.

-"Devrim niteliğinde gelişmeler kaydettik"

Bu ruh ve inançla hizmet ettiklerinin altını çizen Kaya, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Başbakanımızın öncülüğünde hükümetlerimiz döneminde engellilerimiz için adeta devrim niteliğinde gelişmeler kaydettik." şeklinde konuştu.

Bakan Kaya, eğitimden bakım hizmetlerine, istihdamdan erişilebilirliğe, engellileri ilgilendiren pek çok alanda yenilikleri hayata geçirdiklerine işaret ederek, Bakanlık olarak da engellilerin sorunlarının çözümü ve yaşamın her alanında aktif rol almasının öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı.

"Engelli memur sayısını 54 bin 314'e çıkarmış olacağız"

Bakan Kaya, bu hedef çerçevesinde, engelli bireylerin çalışma hayatında yer almalarının sağlanmasının son derece önem taşıdığını dile getirdi.

Bu amaçla dünyada bir ilk olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sistemini 2012 yılında uygulamaya koyduklarını anımsatan Kaya, "Bugün, lisans düzeyinden 1100, ön lisans düzeyinden 531, lise düzeyinden 540, ilköğretim düzeyinden 329 olmak üzere toplam 2 bin 500 kadroya atama işlemini gerçekleştireceğiz.

Bu atamayla birlikte 2002 yılında 5 bin 777 olan engelli memur sayısını 54 bin 314'e çıkarmış olacağız." bilgisini paylaştı.

Kaya, engellilerin özgüvenini, umudunu artıran istihdama yönelik teşvik politikalarının süreceğini, bu kapsamda özel sektörde istihdamın da teşvik edileceğini anlattı.

"Engelli kardeşlerimizin işçi olarak istihdamında kamuda 9 bin 802, özel sektörde ise 95 bin 149 olmak üzere toplam 104 bin 951 rakamına ulaşılmıştır." diyen Kaya, diğer yandan zihinsel ve ruhsal engele sahip olan kişilerin özel sektörde istihdamını da korumalı iş yerleri modeliyle desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Kaya, vergi teşviklerinin yanında bu iş yerlerinde çalışan her engelli için 2018 yılı ilk altı aylık dönemde her ay 598 TL ücret desteğini Bakanlık olarak işverene sunduklarını belirtti.

-"İşe Katıl Hayata Atıl Projesi'ni başlattık"

Bakan Kaya, engellilerin özel sektörde istihdamını desteklemek amacıyla 5 ilde destekli istihdam projesi olan "İşe Katıl Hayata Atıl Projesi"ni başlattıklarını hatırlattı.

Bu projeyle iş koçluğu modeli geliştirdiklerine ve bu kapsamda yaklaşık 1000 engelli için sürdürülebilir istihdam sağlandığına değinen Kaya, bu projenin kamu kurumlarına ve pek çok sivil toplum kuruluşuna örnek olduğunu söyledi.

Engellilerin desteklenmesi, bakım ve rehabilitasyonu alanında da önemli çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu alanda temel önceliğimiz, engelli kardeşlerimizin ailesinin yanında ve kendi sosyal çevresinde hayatlarını sürdürmelerini sağlamaktır.

Bu amaçla 502 bin 508 engelli vatandaşımıza ayda 1085 lira engelli evde bakım desteği veriyoruz.

Evde bakımın mümkün olmadığı durumlarda kurumsal bakım hizmetlerimizi devreye sokuyoruz.



Ülke genelindeki Bakanlığımıza bağlı 97 yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezi, bizim denetimimizde olan 200 özel bakım merkezi, 6 gündüzlü bakım merkezi, 138 umut evi aracılığıyla toplam 22 bin 981 engellimize bakım hizmeti veriyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz atamalarla engelli kardeşlerimizin her biri farklı kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışmaya başlayacak. Bizler de sizleri toplumun her alanında aktif olarak yer alabilmeniz için desteklemeye devam edeceğiz."

"Birlikte aşamayacağımız engellerimiz yoktur"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da her yapılan çalışmanın amacının devleti daha güçlü, milleti daha mutlu yapmaya yönelik olduğunu belirterek, "Allah'a hamd olsun ve inanarak söylüyoruz ki Türkiye'nin kızıl elması olan çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkma hedefine her geçen gün biraz daha yaklaştığımızı ifade etmek isterim." dedi.

Türkiye'nin her alanda çok önemli çalışmaları hayata geçirdiğini dile getiren Yılmaz, "Türkiye'nin bugünü dünden çok iyi. Hiç şüpheniz olmasın ki yarını da bugünden daha iyi olacaktır. Birlik ve beraberlik içinde aşamayacağımız engellerimiz yoktur." ifadelerini kullandı.