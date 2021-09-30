Engelli vatandaşların darp edilmesine ilişkin davada tutuklu sanığa tahliye

Tanık: "'Yarımsınız, yaşamayın' şeklinde sözlerini duydum"

İSTANBUL - Beykoz'da engelli vatandaşların darp edilmesine ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada, mahkeme tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşmada tanık olarak dinlenen bekçi, "Sanığın 'Yarımsınız, yaşamayın', 'öldüreceğim sizi' şeklinde söylemlerini duydum" dedi. Sanık ise, olaydan dolayı pişman olduğunu ve müştekilerden özür dilediğini söyledi.

Beykoz 21 Haziran'da engelli vatandaşları darp ettiği gerekçesiyle "yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından hapis cezası istenen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Oğuzhan Arıcı cezaevinden getirilirken tutuksuz sanık Musa Sezer ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

'Yarımsınız, yaşamayın' şeklinde sözler söyledi

Duruşmada tanık olarak dinlenen bekçi S.H., "Olay günü Paşabahçe Polis Merkezi Amirliği'nde görevliydim. Kargo araçlarından birine tekme atıldığı ihbarı üzerine olay yerine gittim. Gittiğimizde Volkan Gider'in Oğuzhan Arıcı tarafından tokatlandığını gördüm. Oğuzhan Arıcı'nın hal ve hareketlerinden alkollü ya da uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu fark ettim. Olayda Oğuzhan Arıcı'yı sakinleştirmeye çalışırken ben de yere düştüm. 'Yarımsınız, yaşamayın', 'öldüreceğim sizi' şeklinde söylemlerini duydum. Diğer sanık Musa Sezer Oğuzhan Arıcı'yı zapt etmeye çalışırken, beni de itip kakıyordu. Bir yandan da 'bırakın onu, bizim mahallenin çocuğu, onu almayın beni alın' diyordu. Tavırları da siz gidin şeklindeydi. Videoda Musa'nın yüzünden yere düştüğüm görünmektedir" dedi. Bunun üzerine söz alan sanık Oğuzhan Arıcı, "Olayın üzerinden yaklaşık 3 ay geçmiştir. Küfür etmiş olabilirim ama yarımsınız gibi bir şey söylemedim" diye konuştu.

"Öldürme saikiyle hareket etmiştir"

Katılan avukatı Elçin Cemre Şencan söz alarak, "Sanığın kendinde olmadan öldürme saikiyle hareket ettiğini tanık beyanı ispatlamıştır. Bu nedenle sanığın hatırlamadığı yönündeki savunmalarını kabul etmiyoruz. Sanık da kendinde olmadığını söylemiştir. Burada herkesin duyduğu 'öldüreceği' yönündeki tehditlerle beraberinde gelen hakaretler sanığın öldürme kastı ile hareket ettiğini ve kasten öldürmeye teşebbüs ettiğini ortaya koymaktadır. Her iki sanığın da cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

"Çok pişmanım, özür diliyorum"

Tutuklu sanık Arıcı ise, "Benim öldürmeye niyetim olsaydı bu fiilim devam ederdi. Ben alkolün vermiş olduğu etkiyle yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım. Taraflardan çok özür diliyorum" şeklinde konuştu.

Tutuklu sanığa tahliye

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Oğuzhan Arıcı'nın tutuklulukta geçirdiği süre, tüm delilerin toplanmış olması, üzerine atılı suçların alt ve üst sınırlarını göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Oğuzhan Arıcı'nın sopayla Beykoz Engelliler Derneği Başkanı Hasan Polat'ı yaraladığı, arkadaşlarını kurtarmak için yanına gelen engelliler Osman Odabaş ve Volkan Gider'i de darp ettiği anlatıldı. Arıcı'nın müştekileri darp ettiği sırada hakarette bulunduğu, 'Hepinizi öldüreceğim' diyerek tehdit ettiği, diğer sanık Musa Sezer'in ise müştekilere yönelik hakaret içerikli sözler söylediği belirtildi.

İddianamede, tutuklu sanık Oğuzhan Arıcı'nın "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından toplamda 3 yıl 10 ay 15 günden 17 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Diğer sanık Musa Sezer'in de "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından 3 yıl 3 aydan 10 yıl 6 aya kadar cezalandırılması talep edildi.