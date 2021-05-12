"Engelli vatandaşlarımızın pek çok başarının altında imzasının olduğunu görüyoruz"
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"Engelli vatandaşlarımızın pek çok başarının altında imzasının olduğunu görüyoruz"

'Engelli vatandaşlarımızın pek çok başarının altında imzasının olduğunu görüyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Engelliler Haftası kapsamında engelli bireylerle bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Engelli vatandaşlarımızın pek çok başarının altında imzasının olduğunu görüyoruz" dedi.

Engelliler Haftası kapsamında engelli bireylerle bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Engelli vatandaşlarımızın pek çok başarının altında imzasının olduğunu görüyoruz" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Engelliler Haftası kapsamında engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı binasında gerçekleşen buluşmada Bakan Kasapoğlu engelli bireyler için yapılan çalışmalardan bahsederek gelen misafirleri ile sohbet etti.

Bakan Kasapoğlu, Filistin'de zulüm gören Müslümanların bir an evvel zafere kavuşması için dua ederek konuşmasına başladı.

"ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN PEK ÇOK BAŞARININ ALTINDA İMZASININ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Engelli bireylerin başarılarıyla övünç kaynağı olduğunu belirten Kasapoğlu, "Doğru eğitim programları ve sosyalleşme desteği ile engelli vatandaşlarımızın pek çok başarının altında imzasının olduğunu görüyoruz. Sanattan spora, spordan eğitime, iş dünyasına hayatın her alanında başarı hikayesi yazan bireylerimiz var. Bu ayrı bir övünç kaynağıdır. Ben bu çerçevede tüm zorluklara rağmen yılmadan, yorulmadan inancını, heyecanı kaybetmeden mücadele eden tüm vatandaşlarımızı bu vesile ile önemli bir motivasyon kaynağı oldukları için ayrıca saygı duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"ONLARI GÜÇLENDİRECEK, ONLARA DESTEK OLACAK PROJELERİ GELİŞTİRMEKTE BİZE VERİLEN ÖNEMLİ BİR GÖREV"

Engelli vatandaşlar için her kurumun çalışması gerektiğine dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, "Engelli vatandaşlarımız için hayatı kolaylaştırmak bu anlamda onları güçlendirecek, onlara destek olacak projeleri geliştirmekte bize verilen önemli bir görev. Bu çerçevede her alanda erişebilirliği sağlamakta da kendimizi sorumlu gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Devlet olarak, hükümet olarak bu alanda sorumluluğumuzu en iyi şekilde hissetmekle birlikte sivil toplumun, özel sektörün bu alandaki tüm kurumların özel bir eşgüdüm taşıması gerektiğini ifade etmek istiyorum" ifadelerini kaydetti.

"SON 19 YILDA HER ALANDA ENGELLERİ ORTADAN KALDIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARI BAŞARILI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜYORUZ"

Bakanlık olarak bu alanda çok ilerleme kaydettiklerini ve daha da çalışacaklarını söyleyen Kasapoğlu şunları kaydetti:

"Sosyal devlet olmak fırsat eşitliğini sağlama kısmında da ayrı bir misyonu hepimize yüklüyor. Engelli hakları bu anlamda önemli bir alan. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde son 19 yılda her alanda engelleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları başarılı bir şekilde yürüttüğümüzü bunun çıtasını her geçen gün bunun çıtasını daha da yukarıya çıkarttığımızı da ifade etmek istiyorum. Bakanlık olarak bu çerçevede bu hassasiyeti bu çerçeve yeni açılımları gerçekleştireceğimizi söylemek istiyorum."

"HER ALANDA TOPLUMSAL FARKINDALIĞI SAĞLAMAK, TOPLUMSAL FARKINDALIĞI GÜÇLENDİRMEDE APAYRI BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Engelli bireylerin birçok konuda gençlere ilham kaynağı olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Gençlerimiz bizim en büyük umudumuz. Bununla birlikte sporcularımız. Her birinin yarınlara güçlü bir şekilde hazırlanması ve her birinin Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmesi. Bu çerçevede pek çok gayretimiz var. Bu çerçevede hem sporcularımızı hem de engelli bireylerimizin spor yapması, spor tesislerine erişimi ve profesyonel spora katılmaları ciddi önem arz ediyor. Bu alanda toplumsal farkındalığı sağlamak, toplumsal farkındalığı güçlendirmede apayrı bir çalışma yapıyoruz. Sizlerin gençlere ilham vermesinin yanında onlara rol model olma yolunda dünya literatürüne farklı başarılarla altın harflerle, rekorlarla, madalyalarla bunu taçlandırması apayrı bir gurur. Ben inanıyorum ki 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da milletimizin gönlü, gözü ve kulağı sporcularla beraber olacak" diye konuştu.

Engelli bireylere erken safhada yardım etmenin önemine vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, "Engelli bireylerimizin erken yaşlardan itibaren bu alanda gelişimini sağlamak, kendi ilgilerine yeteneklerine göre yönlendirme ve destekleme çalışmalarımıza hız kesmeden hızlı bir şekilde ediyoruz. Destek ve teşvik mekanizmalarını geliştirmeye devam ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği içerisindeyiz" değerlendirmesini yaptı.

(Ömer Faruk Karataş - Bayram Türüdü/İHA)

'Engelli vatandaşlarımızın pek çok başarının altında imzasının olduğunu görüyoruz'
'Engelli vatandaşlarımızın pek çok başarının altında imzasının olduğunu görüyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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