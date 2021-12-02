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ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ TOPLUMUMUZUN AYRILMAZ PARÇALARIDIR...

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ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ TOPLUMUMUZUN AYRILMAZ PARÇALARIDIR...

Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkanımız Bilgin mesajında; "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Engelli kardeşlerimiz, spor, sanat, edebiyat, siyaset, eğitim ve iş dünyası da dahil olmak üzere hayatın her alanında tüm topluma örnek olacak işlere imza atmaktadırlar. Bu kardeşlerimizin, zorlukları aşarak elde ettikleri başarılar hepimizi gururlandırmaktadır.

'Önce insan' diyen, insanı 'yaratılmışların en şereflisi' olarak gören bir geleneğin mensupları olarak bizler, her konuda engelli kardeşlerimizin yanında yer almaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz.

Engelli vatandaşlarımız toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle şehirlerimizi, sokaklarımızı, okullarımızı yeniden düzenleyerek engelli kardeşlerimizin her konuda önlerindeki engelleri ortadan kaldırmaya gayret ediyoruz.

Onları teşvik etmek, ihtiyaç duydukları yardım elini uzatmak, sorunlarının çözümünde onlara destek olmak, hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmak hepimizin görevidir. Bu manada, Dünya Engelliler Günü'nde düzenlenen etkinliklerin, onların sorunları hususunda toplumsal duyarlılığın artmasına vesile olmasını diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle engelli vatandaşlarımız ve fedakar aileleri başta olmak üzere tüm hemşerilerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. " ifadelerine yer verdi.

Oluşturma Tarihi : 02 Aralık, 2021

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