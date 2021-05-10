Engelli Vatandaşlarımız İle Gönüllerimiz Hep Bir
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Engelli Vatandaşlarımız İle Gönüllerimiz Hep Bir

Engelli Vatandaşlarımız İle Gönüllerimiz Hep Bir
Bültenler - Haberler | Güncel

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı,10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle yayınladığı mesajında, engelli vatandaşlarımız ile gönül bağlarının sürekli olduğunu vurguladı.

Sorumluluklarımızın Farkındayız

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Engelliler Haftası" insani duygularımızı en fazla hissetmemiz gereken bir haftalardan olduğuna dikkat çekerek "Engelli vatandaşlarımızın meslek edinip üretken hale getirilmesi, sağlık, eğitim, ulaşım ve rehabilitasyon başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması hayata katılmalarını sağlamak adına üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız" ifadesini kullandı.

Engelsiz Kafe

Kırıkkale'de farkındalık oluşturmak için Türkiye'de ilk engelsiz kafe hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Bu kafe tüm engellilerimizin tamamı için geçerli olan bir kahvemiz. Burayı onlar kendileri işletiyorlar. Çalışanlar da kendileri. Müşterileri ise tüm Kırıkkaleli hemşehrilerimiz, Evlerinde sıkılan engelli kardeşlerimizin rahatlıkla bir araya gelebileceği bir kafe, dernek yönetimi ile birlikte burayı pandemi sonrası daha da aktif olarak kullanacağız. Bu kafe ile Kırıkkale Belediyesinin engelli vatandaşlarımıza karşı duyarlı olduğunu göstermek istedik, kardeşlerimizin toplumun içerisinde olmalarını sağladık. Tam kapanma ve pandemi koşulları altında engelli vatandaşlarımız ile bu yıl bir araya gelemesekte gönüllerimiz hep bir ve birlikte atmaya devam edecek. Onların hayatlarını kolaylaştırıcı çalışmaların içinde daima olmayı hedefliyoruz.Bu vesileyle tüm dünyada 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası'nın toplumsal duyarlılığımızın artmasına vesile olması temennisiyle tüm engelli kardeşlerimizin geleceğe daha umutla baktıkları huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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