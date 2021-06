Engelli Vatandaşlarımız İçin Bir Hizmet Daha

Engelli vatandaşlarımızın sosyalleşmesine katkı sağlayacak Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı.

Yenişehir Mahallesi İsmail Aytemiz Bulvarı üzerine inşa edilecek olan Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezinin temeli, Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, Kars Milletvekilleri 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Yağcı, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan Yıldız'ın katıldığı törenle gerçekleştirildi.

130 engelli vatandaşımızın yaralanacağı Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezi'nin temel atma töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezinin yapılmasına bir nebze de olsa katkıda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Engellilerin hayatın bir gerçeği olduğunu ve her insanın birer engelli adayı olduğuna dikkat çeken Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, "Engelliler toplumda hep birlikte bizlerle yaşarken aslında engellenmemiş olmak ve tüm engellerin ortadan kaldırılmasını istiyorlar. Bizlerde onlara toplumsal, sosyal ve kültürel alanda daha doğrusu hayatın tüm alanlarında engelle karşılaşmamaları için her türlü çaba ve özveriyi göstermemiz gerekiyor. Onları sadece Dünya Engelliler Gününde değil her zaman hatırlamak, onların toplum içerisinde yaşamlarını sürdürürken engel çıkartmamak en büyük sorumluluğumuzdur diye düşünüyoruz. Kars'ta bizim bir yatılı Engelsiz Yaşam Merkezimiz de var. Orada engellilerimizi eğitiyoruz. Hayatlarını idame ettirmelerine katkıda bulunuyoruz. Ancak bunun dışında kalan engellilerimiz Kars'ta yaşayan ve bizlerle birlikte olan engellilerimizi evlerinde mahkum etmemek, onları toplumsal yaşama çıkarabilmek ve hayattan keyif almalarını sağlayabilmek için bu merkezi yapmayı başından beri çok istiyorduk. Allah'a şükürler olsun bunu başarmış olmanın da mutluluğunu yaşıyorum. " şeklindekonuştu.

Merkez tamamlandığında her türlü spor aktivitelerinin yapılabileceğini de vurgulayan Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, " Burada, dinleme alanlarının olacağı, atölyelerinde her türlü bilgi ve beceriyi artırıcı, hatta meslek edindirme kursların açılabileceği atölyeleri ile birlikte tam bir yaşam alanı inşa edilecek. Onları sabahları evlerinden alarak buraya getireceğiz. Burada toplumla birlikte, herkesle birlikte zevk alacakları, keyif alabilecekleri huzurlu bir ortamda vakitlerini geçirmelerine yardım edeceğiz. Tabii engellilerimizin aileleri var. Onlar da çocuklarının evden çıkmalarını psikolojik ve sosyolojik açısından açıdan rahatlamalarını arzu ediyorlar. Ailelerimizi de bu vesileyle rahatlatmış olacağız. Onların da burada hoşça vakit geçeceği bir yer olacak. Spor yapmak isteyen spor yapacak, kitap okumak isteyen kitap okuyacak. Ayrıca herhangi bir kursta ilgi ve becerisini artırmak isteyenler onu yapabilecek. Velhasıl bütün engellilere inşallah burada hayatı sevinci olacak güzel anlar yaşatacağız. Onların motivasyonlarını artıracağız ve böylelikle sosyal devlet olmanın da gereğini yerine getireceğiz. Sosyal devlet olarak tabii çok şeyler yapıldı engellilerimiz için. Çalışma ve istihdam hakkından tutun, engellilerin özlük haklarına kadar devletimiz çok önemli imkanlar sağladı. Ama bu merkezle birlikte biz engellilere yaptığımız hizmetlere inşallah bir yenisini daha ekliyoruz. Bu merkezin yapımı için özellikle kaynak noktasında da bizlere çok desteği olan Sayın bakanımıza, milletvekilimize, Serhat Kalkınma Ajansı'na ve emeği geçenlere huzurlarınızda teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezi'nin temeline ilk harç konuldu.

