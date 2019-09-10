10.09.2019 20:41

Engelli vatandaşlardan kaldırım işgaline duyarlılık çağrısı

Akhisar'da 'engelsizlik' mücadelesi

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde Akhisar Belediyesi, Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından "Engelsiz Kent Akhisar" hedefiyle başlatılan çalışmalar kapsamında kaldırım işgalleriyle ilgili mücadele başlatıldı.

Akhisar Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından "Engelsiz Kent Akhisar" sloganıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda engellilerin ulaşımlarını bağımsız olarak giderebilmeleri için kaldırım işgali ile mücadele başlatıldı. Yollar ve özellikle kaldırımların engellerle dolu olduğunu belirten Akhisar Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Yeliz Dedeoğlu, Akhisar esnafını ve araç sürücülerini duyarlılığa davet ederken Akhisar Belediyesi'nin verdiği destek için de teşekkür etti. Konu ile ilgili şikayetlerini dile getiren Dedeoğlu, belediyenin bu duyarlılığının yanı sıra vatandaşların da duyarlı olması gerektiğini ifade etti. Yolda iki engelli arkadaşın sohbet ederek yan yana gidemediklerini ifade eden Dedeoğlu, "Belediyemizin bu konudaki destekleri için teşekkür ederiz. Ama bazı şeyler belediyemizin yetkisi dışında kalıyor. Bu konuda Akhisar halkının duyarlı olması lazım. Bazı esnafların kaldırım işgalinden şikayetçiyiz. Esnaf dükkanının içinde ne kadar malzeme varsa yarısını neredeyse dışarıya çıkarmış. Salıncaklara kadar her türlü malzeme dışarıda. Bu konuda biz esnafımızdan destek bekliyoruz. Yardım değil, hakkımız olanı almak istiyoruz. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bir diğer sıkıntımız ise rampaların önüne araç park ediliyor. Bundan da çok rahatsızız. Çoğu yollarımız tek yön olduğu için bazen ters yönden gitmek zorunda kalıyoruz. Hatta polislerin bile uyardığı zamanlar oldu, ters yönden geliyorsunuz diye. Kaldırım işgal edildiği için yola çıkmaktan başka şansımız kalmıyor. Ama biz araç değiliz, biz yayayız. Yani bu altımızdaki akülü sandalyeyi araç olarak görenler var, herkesin bu araçları bizim bacaklarımız olduğunu bilmesini istiyoruz. O yüzden tüm halkımızı da duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA