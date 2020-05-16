Engelli vatandaşlara kapılarında sürpriz hediyeler
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Engelli vatandaşlara kapılarında sürpriz hediyeler

Bahçelievler Belediyesi engelli vatandaşlarını unutmadı.

Engelli vatandaşlara kapılarında sürpriz hediyeler
16.05.2020 16:25 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:25

Bahçelievler Belediyesi engelli vatandaşlarını unutmadı. İlçede bulunan engelli vatandaşların evlerine giden belediye ekipleri, engelli vatandaşlara 10–16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısı ile çeşitli hediyeler verdi.

Bahçelievler Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda ilçede yaşayan engelli vatandaşları unutmadı. Sokağa çıkma kısıtlaması ile evlerinden dışarı çıkamayan engelli vatandaşların evlerine giden ekipler, çeşitli hediyeler dağıttı. Engelliler haftası dolayısı ile ziyaretler karşısında mutlu olan vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti. Bazı evlerde bulunan minikler ise hediyeleri kendileri alarak ekiplere "güle güle" diyerek uğurladı. İki engelli kızına bakan anne Nur Vesile Cakas, "İki çocuğumda görme engelli. Geldiğiniz için Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bahçelievler Belediye Başkanımız Hakan Bahadır beye çok selam söyleyin" dedi.

"KEŞKE DAHA ÇOK İHTİYACI OLAN BİRİNE VERSEYDİNİZ"

Çocuklarının hastalığının dünyada sadece beş kişide olduğunu söyleyen Sabiha Polat ise, "Çocuklarımız emeklemeden bu hastalığını öğrendik. O günden beri beraberiz. Onlara bakıyorum elimden geldiğince. Çocuklarımın hastalığı ender rastlanan bir hastalık. Hastalığın ismi konulamadı. Bu hastalıktan dünyada 5 kişide varmış. İkisi benim çocuğum. Üç tanede yurt dışında varmış. Ben hediye geldiği zaman utanıyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz. Devletimiz zor durumda. Aslında Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bu hastalıktan, krizden dolayı çalışamayan bir sürü insan var keşke onlara götürseydiniz" dedi.

"EVDE SAĞLIK VAR"

Karantina günlerinde Bahçelievler Belediyesi'nin yaptığı yardımın kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Ali Polat da, "Sağ olun sizi gördüm daha iyi oldum. Bizleri mutlu ettiniz. Bu karantina günlerinde bizleri çok mutlu ettiniz. Allah ülkemizin başından bütün belaları hastalıkları defeder inşallah. Sizin gibilerin sayesinde bizler de mutlu oluyoruz. Malum bizim de engelimizden dolayı işimiz daha zor virüs kaparsak. Biz de kendimizi izole ettik. Evde sağlık var" diye konuştu.

17 yaşından beri kardeşlerine baktığını söyleyen Zinifer Güney ise "Ben 17 yaşından beri kardeşlerime bakıyorum. Her türlü ihtiyaçlarını karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

(Tuncer Cengiz/İHA)

Kaynak: İHA

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