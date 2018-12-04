Engelli Vatandaşlar Hamsi Şenliğinde Buluştu

Trabzon'da "Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri kapsamında organize edilen 3. Hamsi Şenliği'nde 100 kilogram hamsi tüketildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Trabzon Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübünün ortaklaşa düzenlediği şenlik, merkezin bahçesinde gerçekleştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt, burada yaptığı konuşmada, dünyada bir milyardan fazla insanın engelli olduğunu belirterek, kalan 6,5 milyar insanın ise engelli adayı olduğunu söyledi.

Engelli bireylerin önündeki engellerin kaldırılması için insanlara görevler düştüğünü vurgulayan Kurt, "Onlara dokunulduğunda, kalplerine girildiğinde nasıl verim alınabileceğini, nasıl toplumsal entegrasyonlarının sağlanabileceğini bir anlamda görmüş olduk. Emeği geçen kurumumuza ve engelli bireylerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Trabzon Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Cafer Asan ise geleneksel hale gelen hamsi şenliğinin gelecek sene dördüncüsünü yapmayı planladıklarını ifade etti.

Engellilerin sosyal rehabilitasyonlarına, daha mutlu, kendilerini idari edebilecek şekilde yaşamlarını sürdürebilmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Asan, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Engelliler "Survivor"da yarıştı

Konuşmaların ardından merkezde eğitim alan engelliler, çeşitli gösteriler sundu. Engellilerden oluşan horon ekibinin gösterisi beğeni topladı.

Şenlikte, engellilerin oluşturduğu iki takım, "Survivor" adını verdikleri yarışmada kıyasıya mücadele etti.

Müzik dinletisi ve defile de gerçekleştirilen şenlikte, tekerlekli sandalyedeki asker kıyafetli iki engellinin ellerindeki Türk bayraklarıyla podyumda yer alması uzun süre alkışlandı.

Şenlikte ızgaralarda pişirilen 100 kilogram hamsi, davetlilere ikram edildi.