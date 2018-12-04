Engelli Vatandaşlar Gönüllerince Eğlendi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli vatandaşlarla dayanışma için bir dizi etkinlik düzenleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların ve ailelerinin hem bir araya gelmelerini hem de gönüllerince eğlenmelerini sağladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Aralık günü gündüz bir dayanışma yemeği düzenlenirken akşam da Turistik Park'ta Aydın Tüm Engelliler Derneği'yle ortaklaşa "Dünya Engelliler Günü Özel Etkinliği" düzenlendi. Sanatçı Basri Yılmaz'ın sahneye çıktığı akşamki etkinlikte sanatçının şarkılarına eşlik eden engelliler ve aileleri gönüllerince eğlendikleri bir gece yaşadılar.

Gecede Yörük Ali Efe İlkokulu Halk Oyunları Ekibi de engellilerle dayanışma için sahneye çıkarak halk oyunları gösterisi gerçekleştirdiler. Çocuklar engelli vatandaşlar için düzenlenen etkinlikte yer almaktan ve onların eğlenmeleri için dans etmekten mutlu olduklarını söylerlerken vatandaşların yoğun isteği üzerine iki kez sahneye çıktılar.

Geceye Aydın'ın çeşitli ilçelerinden birçok engelli derneğinin üyesi katıldı. Engelli vatandaşlar ve aileleri, bu özel günde kendilerini unutmayan ve dayanışma için bir araya getiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler. - AYDIN