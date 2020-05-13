Engelli vatandaşın televizyon talebi karşılandı
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Engelli vatandaşın televizyon talebi karşılandı

Van'ın İpekyolu İlçe Müftülüğü görevlileri evinde ziyaret ettiği engelli vatandaşın televizyon talebini aynı gün yerine getirdi.

Engelli vatandaşın televizyon talebi karşılandı
13.05.2020 10:59 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:59

Van'ın İpekyolu İlçe Müftülüğü görevlileri evinde ziyaret ettiği engelli vatandaşın televizyon talebini aynı gün yerine getirdi.

İpekyolu Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Melike Şen ve Engelliler Koordinatörü Aslıhan Öztürkçü, Engelliler Haftası nedeniyle engellileri ziyaret taleplerini yerine getiriyor. Evinde ziyaret edilen yetim ve aynı zamanda otistik engelli olan Özcan Karagülle'nin televizyon talebini anında ilçe müftülüğüne bildirildi. İpekyolu İlçe Müftü Vekili Sacit Emiri ve ilçe müftülük personeli, kendi aralarında para toplayarak aynı gün Özcan Karagülle'nin isteğini yerine getirilerek evine televizyon götürdü.

Açıklamalarda bulunan İpekyolu İlçe Müftülüğü Engelli Koordinatörü Aslıhan Öztürkçü, "Biz Özcan kardeşimizin isteğini İlçe Müftümüz Sacit Emiri'ye ilettiğimizde, hemen harekete geçerek bize televizyon teslim edildi. Bizde Özcan'ın evine televizyonu kurduk. Özcan'ın sevincine ben ve Gençlik Koordinatörümüz Melike Şen Hocamız çok duygulandık. Özcan'ın sevincini herkesin görmesini isterdim. Bu isteği yerine getiren başta müftümüz olmak üzere mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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