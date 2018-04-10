Engelli Vatandaşın Tekerlekli Sandalye Sevinci

Akçakoca ilçesinde yaşayan engelli Rıfat Reçber'e, akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Yaklaşık 5 yıl önce beyin kanaması sonucu felç olan Reçber (69) maddi imkansızlıklar ötürü uzun zamandır yatağa bağımlı şekilde yaşadı.

Yetkilerden yardım istenmesi üzerine Akçakoca Rotary Kulübü Başkanı Cemil Gülez, hastaya akülü tekerlekli sandalye almak için harekete geçti.

Reçber'e akülü sandalye temin eden Gülez, felçli hastanın evine giderek sandalyeyi teslim etti. Reçber, sandalyenin hediye edilmesinin ardından eşi ve çevresindekilere uzun süre sarılarak ağladı.

Akçakoca Rotary Kulübü Başkanı Cemil Gülez, AA muhabirine, OSTİM Rotary Kulübü ile ortak çalışma yaptıklarını ve engelli hastaya akülü tekerlekli sandalye hediye ettiklerini söyledi.

Bugün çok duygulandıklarını ifade eden Gülez, "Abimizi görünce bizlerde duygulandık. Konuşacak bir şey bulamadım. Eşi de başında duruyor. Herkesin başına böyle şeyler gelebilir. Olmaz diye bir şey yok. Önemli olan birbirimize sahip çıkmaktır." dedi.