Engelli vatandaşın sorununa belediye ekiplerinden çözüm
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Engelli vatandaşın sorununa belediye ekiplerinden çözüm

Engelli vatandaşın sorununa belediye ekiplerinden çözüm
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gebze ilçesinde yaşayan engelli bir vatandaşın evine girip çıkarken yaşadığı zorluk, Gebze Belediyesi ekipleri tarafından yapılan engelli rampası ve tadilatlarla son buldu.

Gebze ilçesinde yaşayan engelli bir vatandaşın evine girip çıkarken yaşadığı zorluk, Gebze Belediyesi ekipleri tarafından yapılan engelli rampası ve tadilatlarla son buldu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan engelli Ayşenur Günel'in evine engelli rampası yapılması için bulunduğu talebi, ekiplere talimat vererek kısa sürede yerine getirdi. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile Günel'in evine engelli rampası yapılarak gerekli tadilatlar gerçekleştirildi. Başkan Büyükgöz de Ayşe Günel'i evinde ziyaret ederek belediye ekipleri tarafından evde yapılan çalışmaları inceledi.

Ayşenur Günel ile bir süre sohbet eden Büyükgöz, "Ayşenur kardeşimizin bizden iki talebi vardı. Eve girişini kolaylaştıracak engelli rampası ve ev içerisinde yapılması gereken bir iki ufak tadilat. Talepleri ekiplerimiz tarafından hızla yerine getirilen Ayşenur kardeşimizin kapısını mahalle ziyaretimiz kapsamında, çaldık. Kendisine hoş sohbeti için teşekkür ediyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

Mahalle Muhtarı Şükriye Kavran ve belediye meclis üyeleriyle birlikte kendisini evinde ziyaret eden Ayşenur Günel de Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e desteklerinden dolayı teşekkür etti. - KOCAELİ

Engelli vatandaşın sorununa belediye ekiplerinden çözüm
Engelli vatandaşın sorununa belediye ekiplerinden çözüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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