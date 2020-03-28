Engelli vatandaşın kesilen aylığı KDK'nın girişimleriyle tekrar bağlandı Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) yapılan başvuru, engelli vatandaşın aylığının yeniden bağlanmasını sağladı.

Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) yapılan başvuru, engelli vatandaşın aylığının yeniden bağlanmasını sağladı.

Engelli aylığı alan vatandaş hapse girince aylığı kesildi. Cezaevinde ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan kişi, idareye aylığının tekrar bağlanması için başvurdu. Ancak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, vatandaşın cezaevindeki masraflarının devlet tarafından karşılandığını iddia ederek başvuruyu reddetti.

Engelli vatandaş; Kamu Denetçiliği Kurumu'na yaptığı başvuruda, cezaevinde birçok ihtiyaç için kantinlerin kullanıldığını söyledi. Maaşı olmadığı için temel ihtiyaçlarını satın alamadığını söyleyen engelli vatandaşın başvurusu üzerine KDK konuyu incelemeye aldı.

KDK, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüyle iletişime geçti. İdare ile yazışmalar yapan Ombudsmanlığın girişimleri neticesinde vatandaşın engellilik durumu yüzde 70 olarak teyit edildi ve cezaevindeki ihtiyaçlarını karşılaması için maaşı tekrar bağlandı. Sorunun çözülmesi ardından vatandaş KDK'ya teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA