Yolun karşısına geçmeye çalışan engelli vatandaşın imdadına trafik polisi yetişti - Haberler
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Yolun karşısına geçmeye çalışan engelli vatandaşın imdadına trafik polisi yetişti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yolun karşısına geçmeye çalışan engelli vatandaşın imdadına trafik polisi yetişti Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen engelli bir vatandaşın imdadına trafik polisi koştu.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Yolun karşısına geçmeye çalışan engelli vatandaşın imdadına trafik polisi yetişti

BURSA - Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen engelli bir vatandaşın imdadına trafik polisi koştu. Engelli vatandaşı yolun karşısına geçiren trafik polisinin görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fuar caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, engelli bir vatandaş yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi. O sırada yoldan geçen trafik polisi engelli vatandaşın yardıma ihtiyacı olduğunu görerek yanına gitti. Engelli vatandaş yolun karşısına geçmek istediğini ve geçemediğini söyleyerek polislerden yardım istedi. Trafik polisi yolu keserek engelli vatandaşı arabası ile birlikte karşıya güvenli şekilde geçirdi. O anlar engelli yayaya yol veren vatandaşın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Bu anlar ise sosyal medyaya büyük beğeni topladı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan engelli vatandaşın imdadına trafik polisi yetişti

Yolun karşısına geçmeye çalışan engelli vatandaşın imdadına trafik polisi yetişti

Yolun karşısına geçmeye çalışan engelli vatandaşın imdadına trafik polisi yetişti

Yolun karşısına geçmeye çalışan engelli vatandaşın imdadına trafik polisi yetişti

Yolun karşısına geçmeye çalışan engelli vatandaşın imdadına trafik polisi yetişti

Yolun karşısına geçmeye çalışan engelli vatandaşın imdadına trafik polisi yetişti

Yolun karşısına geçmeye çalışan engelli vatandaşın imdadına trafik polisi yetişti

Yolun karşısına geçmeye çalışan engelli vatandaşın imdadına trafik polisi yetişti

Yolun karşısına geçmeye çalışan engelli vatandaşın imdadına trafik polisi yetişti

Yolun karşısına geçmeye çalışan engelli vatandaşın imdadına trafik polisi yetişti

Yolun karşısına geçmeye çalışan engelli vatandaşın imdadına trafik polisi yetişti

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İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - Son Dakika Haberleri

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