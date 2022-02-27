Engelli vatandaşın hırsızlık pişmanlığı... Helallik yetmedi, hırsızlık yaptığı işyerine para getirdi

Hırsızlık yaptığı işyerine gelip helallik alan adam, tekrar gelip bu sefer 100 TL getirdi

Dizüstü bilgisayar ve cep telefonu çalınan iş yeri sahibi, daha önce helallik verdiğini belirterek parayı kabul etmedi

O anlar ve diyaloglar güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da camını kırarak girdiği halı mağazasından dizüstü bilgisayar ile cep telefonu çalan, ardından 1 ay sonrası tekrar mağazaya gelerek helallik alan yüzde 80 engelli vatandaş, bu sefer işyeri sahibine 100 TL uzattı. Hakkını helal ettiğini belirten mağaza sahibi, 100 TL'yi kabul etmezken, o anlar ve diyaloglar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı, 11 Ocak Salı gecesi, Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi üzerindeki bir halı mağazasında yaşandı. 13 yıldır Antalya'da esnaflık yapan Mustafa Erdemir'e ait işyerine kimliği belirsiz bir şüpheli arka camı kırarak girdi. İçerden dizüstü bilgisayar ve cep telefonu çalan hırsız ardından kayıplara karıştı. Sabah iş yerine gelen Erdemir, iş yerinin camının kırıldığını ve dizüstü bilgisayarı ile cep telefonunun olmadığını fark etti. Erdemir, polisi arayarak şikayetçi oldu.

Yüzde 80 engelli olduğu anlaşıldı

Araştırma yapan Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüpheliyi 9 Şubat günü yakaladı. Yüzde 80 engelli olduğu öğrenilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından ise serbest bırakıldı.

Serbest bırakıldı, helallik istedi

15 Şubat Salı günü ise hırsızlık şüphelisi, tekrar işyerine bu sefer helallik istemeye geldi. Kapıdan içeri giren kişi, Mustafa Erdemir'e olayı kendinin gerçekleştirdiğini ve çok pişman olduğunu söyledi. Yaklaşık 15 bin lira zararı bulunan Erdemir ise elini öpmek isteyip af dileyen o vatandaşa hakkını helal etti.

Hırsızlık ve helallik isteme anları güvenlik kamerasında

Hırsızlık anı ve işyeri sahibiyle hırsızın arasında geçen helallik isteme diyalogları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin ilk olarak işyerinin dışındaki güvenlik kamerasını yukarıya doğru kaldırması, camı kırıp içeriye girdikten sonra ise hırsızlık eylemini gerçekleştirmesi yer aldı. Görüntülerin devamında ise hırsızlık olayından 1 ay sonrası tekrar işyerine gelen şüphelinin iş yeri sahibinden af dileyip helallik istemesi yer aldı. Yaşanan diyaloglarda ise dizüstü bilgisayarı çaldığını kabul eden ancak cep telefonunu çalmadığını savunan hırsızlık şüphelisinin, "Kusura bakamayın özür dilerim. Geçen bir hırsızlık olmuştu. Onun sorumlusu benim. Pişman oldum. Bilgisayarı 550 liraya sattım. Cep telefonunu ben almadım" sözleri ile Mustafa Demir'in de buna karşılık olarak 15 bin lira zararı olduğunu belirtmesi yer aldı. Şüphelinin ise buna karşılık, "Durumum yok. Malulen emekliyim, mahkemeye söyleyin abi gereken neyse cezam verilsin. Kendimi kaybettim. Helallik almaya geldim. Pişmanım, sen hakkını helal ettikten sonra ben de sana dua ederim" diyerek iş yeri sahibinin elini öpmeye çalıştığı görüldü.

Bu sefer para getirdi: "Pişmanım"

Geçtiğimiz gün ise yine aynı kişi, mağazaya gelerek işyeri sahibine 100 TL para getirdi. Parayı masanın üzerine koyan engelli vatandaşı görünce yine şaşkınlık yaşayan Mustafa Erdemir, parayı kabul etmeyip geri verdi. İkili arasındaki o anlar ve diyaloglar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, işyerine giren engelli vatandaşın 'pişmanım' diyerek yine helallik istemesi ve elindeki 100 TL'yi masanın üzerine koyması, Mustafa Erdemir'in ise "Telefondan da bilgisayardan da vazgeçtim. Yapmayacağına söz verdin, ben de hakkımı helal ettim. Kimseye zarar verme daha. Anlaştık mı?" sözleri yer aldı.