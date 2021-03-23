Engelli vatandaşın evini soyan zanlılar tutuklandı
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Engelli vatandaşın evini soyan zanlılar tutuklandı

23.03.2021 16:08 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:12
Engelli vatandaşın evini soyan zanlılar tutuklandı

Karabük'te, engelli bir vatandaşın evini soyduğu iddia edilen 4 kişi yakalanarak tutuklandı.

Karabük'te, engelli bir vatandaşın evini soyduğu iddia edilen 4 kişi yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ovacık ilçesine bağlı bir köyde ikamet eden engelli bir vatandaş, evine hırsız girdiğini belirterek jandarmaya haber verdi. İhbar sonrası çalışma başlatan ekipler, yaptıkları incelemelerin ardından 4 kişiyi yakaladı. Şahısların, üzerlerinde ve aracında yapılan aramada bir adet kamera, 5 bin TL ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Zanlıların çaldığı malzemeler sahibine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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