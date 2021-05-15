Engelli vatandaşı tekerlekli sandalyesi ile metrelerce taşıdılar
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Engelli vatandaşı tekerlekli sandalyesi ile metrelerce taşıdılar

Engelli vatandaşı tekerlekli sandalyesi ile metrelerce taşıdılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Düzce Valiliği koordinesinde görev yapan tam kapanma döneminde ihtiyacı olanların yardımlarına koşan Vefa Sosyal Destek çalışanları engelli vatandaşın yardımına koştu.

Düzce Valiliği koordinesinde görev yapan tam kapanma döneminde ihtiyacı olanların yardımlarına koşan Vefa Sosyal Destek çalışanları engelli vatandaşın yardımına koştu. Tekerlekli sandalyesindeki vatandaşı metrelerce taşıdılar.

Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için oluşturulan, Düzce Valiliği koordinesinde görev yapan Vefa Sosyal Destek Hattı çalışanları, bankaya giden bir engelli vatandaşın yardımına koştu. Vefa çalışanları, geçen hafta yoğun altyapı çalışmalarının olduğu İstanbul Caddesi'nde zorluk çeken engelli vatandaşı bir an olsun yalnız bırakmadı.

Bankadan caddeye inmekte sorun yaşayan tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaşı banka merdivenlerinden indirdiler. Bir süre caddede ilerleyen vatandaşı ardından getirdikleri minibüsle eve götürdüler. - DÜZCE

Engelli vatandaşı tekerlekli sandalyesi ile metrelerce taşıdılar
Engelli vatandaşı tekerlekli sandalyesi ile metrelerce taşıdılar
Engelli vatandaşı tekerlekli sandalyesi ile metrelerce taşıdılar
Engelli vatandaşı tekerlekli sandalyesi ile metrelerce taşıdılar
Engelli vatandaşı tekerlekli sandalyesi ile metrelerce taşıdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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