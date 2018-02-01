Engelli Vatandaşa Verilen 11 Bin 553 TL Para Cezası İptal Edildi

Hataylı yüzde 81 engelli vatandaşa yoklama kaçağı olduğu gerekçesiyle İskenderun Kaymakamlığı tarafından kesilen 11 bin 553 TL para cezası iptal edildi.

Samsun'da yaşayan ve aslen Hataylı olan yüzde 81 engelli 48 yaşındaki Kazım Demir'in Samsun'da Genel Bilgi Taramasında (GBT) yoklama kaçağı olduğu ortaya çıktı. Bir süre sonra İskenderun Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulunun 8 yıl 2 ay 18 gün kaçak olduğu gerekçesiyle Kazım Demir'e 11 bin 553 TL idari para cezası verdiği yazı ulaştı. Duruma itiraz eden Demir'in yakınlarının açıklamaları üzerine İskenderun Kaymakamlığından bugün yapılan açıklamada, Demir'e verilen para cezasının İskenderun Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulunun bugün aldığı karara göre iptal edildiği açıklandı. İskenderun Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"İskenderun/Hatay nüfusuna kayıtlı olup Samsun'da ikamet etmekte olan Kazım Demir, yoklamasının tabi olduğu doğumunun ilk celp döneminin son genel sevk gününden sonra ve son celp döneminin son günü arasında yaptırmadığı ya da mazeretine ait belgeyi ilgili askerlik şubelerine yasal süresi içerisinde ibraz etmediğinden yoklama kaçağı fiilini işlediği anlaşılmıştır. Adı geçene 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 25'inci maddesi gereğince son yoklama işlemlerini yaptırması konusunda TRT aracılığı ile tebligat yapılması üzerine yükümlü Kazım Demir 3 Ekim 2017 tarihinde İlkadım Samsun Askerlik Şubesi Başkanlığına müracaat ettiği ve Askerlik Şubesi Başkanlığınca Samsun Gazi Devlet Hastanesine sevk edilmesine rağmen sağlık muayene işlemlerini sonuçlandırmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca yükümlü Kazım Demir, İskenderun Askerlik Şubesindeki şahsi dosyasında özürlü olduğuna dair herhangi bir bilgi ya da belge mevcut olmadığından 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 86/2 maddesi gereğince işlediği fiile uygun idari para cezası uygulandığı tespit edilmiştir. İskenderun Askerlik Şube Başkanlığının 1 Şubat 2018 tarih ve 1130 sayılı yazısında, yükümlü Kazım Demir'in ailesinin yaptığı itiraz neticesinde dosyasındaki belgeler ile MBS Bilgi Sistemi'ndeki durumunun incelendiği ve şahsın 17 Ocak 2018 tarihinde Samsun Gazi Devlet Hastanesinden Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nin D17F03+D32F02 maddeleri gereğince 'Askerliğe elverişli değildir' kararını içeren rapor aldığı, rapor bilgilerinin İlkadım Samsun Askerlik Şubesi Başkanlığınca 26 Ocak 2018 tarihinde MBS Bilgi Sistemi'ne işlendiği ancak söz konusu raporların İskenderun Askerlik Şubesi Başkanlığına henüz intikal ettirilmediği bildirilmiştir. Bu doğrultuda 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 86'ıncı maddesinin 2'inci fıkrası gereğince yükümlü Kazım Demir'e uygulanan idari para cezası, İskenderun Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulunun 1 Şubat 2918 tarihi ve 61 sayılı kararı ile iptal edilmiştir." - SAMSUN