Haberler

Polisten yürek ısıtan görüntü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınavına geç kalmamak için yardım isteyen engelli vatandaş, polis memuru tarafından kucağında taşınarak okula götürüldü. Akülü tekerlekli sandalyenin lastiğinin patlaması sonrası polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı ve engelli vatandaşı sınava yetiştirdi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınava giderken engelli aracının lastiği patladığı için geç kalmak üzere olan engelli vatandaşı, polis memuru kucağında taşıdı.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Ceylanpınar ilçesi Viranşehir Caddesi üzerindeki TOKİ Işıklı Kavşağı'nda yaşandı. Açık Öğretim Lisesi sınavına girmek üzere akülü sandalyesiyle yola çıkan bedensel engelli Hüseyin Adlin, yolda mahsur kaldı. Akülü tekerlekli sandalyenin lastiği patladığı için gidemeyen Adlin, sınava geç kalacağını anlayınca İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak polislerden yardım istedi. Bölgeye giden polis ekipleri, engelli vatandaşı araçlarına alarak sınava girecekleri okula götürdü. Polis memurlarından biri Adlin'i kucağına alarak sınava gireceği salona götürdü.

Engelli vatandaş sınavda olduğu sırada akülü tekerlekli sandalyesi çekiciye yüklenerek tamirciye görüldü. Lastiği tamir edilen tekerlekli sandalye, sınav sonrası salona götürülerek Hüseyin Adlin'e teslim alınarak edildi.

"Sınavım çok güzel geçti"

Polislerin hızlı bir şekilde gelerek kendisini sınava yetiştirdiklerini söyleyen Hüseyin Adlin, "Açık Öğretim Lisesi sınavına yetişmeye çalışırken akülü tekerlekli sandalyemin yolda tekerleği patladı. Daha fazla ilerleyemedim. Sınava yetişmek için polis ekiplerini aradım. Polisler duyarsız kalmadı. Kısa süre içerisinde gelerek beni sınava yetiştirdiler. Akülü tekerlekli sandalyeyi de tekerleğini tamir etmek için benden teslim aldılar. Sınav bittikten sonra tamir edilmiş şekilde getirdiler. Sınavım da çok güzel geçti. Herkese ama özellikle emniyet teşkilatına çok teşekkür ederim" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 16. gün! İran 'Netanyahu öldürülecek' dedi, Trump'tan Hark Adası için olay sözler geldi

İran "Netanyahu öldürülecek" dedi, Trump'ın sözleri gündem yarattı
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Tek tek vurdular

Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Tek tek vurup indirdiler
Devrim Muhafızları'ndan 'öldü' denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama

Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü

İran'ın en büyük destekçisi! Komutanları uykusunda öldürüldü
Bomba iddia: Netanyahu, Zelenski'den görüşme talebinde bulundu

Trump "Yardım isteyeceğimiz son kişi" dedi, Netanyahu kapısını çaldı
Silah çeken şoförü kurşun yağmuruna tuttular

Şoförün hareketini görünce aracı kurşun yağmuruna tuttular
İsrail'in Lübnan saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 826'ya yükseldi

Burası İran değil! İsrail'in hedef aldığı ülkede bilanço ağırlaşıyor
İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü

İran'ın en büyük destekçisi! Komutanları uykusunda öldürüldü
Henüz ömrünün baharındaydı! 20 yaşındaki futbolcudan acı haber

Türk futbolunun acı kaybı! 20 yaşında hayatını kaybetti
Barış Alper galibiyetin tadını annesiyle beraber çıkardı

Binlerce etkileşim alan görüntü