Engelli vatandaşa "muhabbet kuşu" sürprizi Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hatice Tiryaki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 42 yaşındaki engelli Murat Şahin'e muhabbet kuşu hediye etti.

Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hatice Tiryaki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 42 yaşındaki engelli Murat Şahin'e muhabbet kuşu hediye etti.

Tiryaki, gazetecilere yaptığı açıklamada, haftalardır devam eden sokağa çıkma yasağı nedeniyle yaşadıkları can sıkıntısını gidermek ve moral vermek için ablasıyla yaşayan Murat Şahin'e dernek olarak muhabbet kuşu hediye ettiklerini söyledi.

Sürpriz karşısında sevinen Murat Şahin, Tiryaki'ye teşekkür etti.

Korona virüs salgınıyla birlikte çölyak hastaları için glutensiz gıda kolileri hazırlayarak gönderdiklerini anlatan Tiryaki, 30 özel çocuğun ailelerine erzak yardımının yanı sıra 50 engelli çocuğa da bayramlık temin ettiklerini belirtti.

Tiryaki, kendilerine her zaman destek olan Karamürsel Belediyesine ve Vefa Sosyal Destek Grubuna teşekkür etti.

Kaynak: AA