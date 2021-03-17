Engelli vatandaşa işkence gibi uygulama kamerada...
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Engelli vatandaşa işkence gibi uygulama kamerada...

17.03.2021 10:10 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:17
Engelli vatandaşa işkence gibi uygulama kamerada...

Yalova'da karayolunun ortasındaki üst geçidin asansörü bozulunca engelli vatandaşlar büyük sıkıntı yaşamaya başladı.

Yalova'da karayolunun ortasındaki üst geçidin asansörü bozulunca engelli vatandaşlar büyük sıkıntı yaşamaya başladı. Tekerlekli sandalyeli bir engellinin onlarca merdiveni bir yanda akülü aracını taşıyıp bir taraftan da korkuluklara tutunarak çıkmaya çalışma anları görenlerin yüreğini parçaladı. Bölge sakinleri, asansörün bir an önce tamir edilerek açılmasını istiyor.

Yalova-Kocaeli karayolu, Çiftlikköy ilçesinde Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'ne ait üst geçidin asansörünün çalışmaması vatandaşların tepkisini çekiyor.

Çiftlikköy ilçesinin içinden geçen kara yolunda bulunan, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ile Sahil Mahallesi'ne bağlantı kurulan üstgeçit 2019 yılında tamamlanmıştı. Vatandaşlar, yapıldığı tarihten bu yana düzenli çalışmayan ve bozuk olan üstgeçitteki engelli asansörünün bir an önce yapılmasını istedi. Karşıya geçmek için üst geçidi kullanırken asansör olmadığı için binbir güçlük çeken tekerlekli sandalyeli bir engellinin zor anları ise kameraya yansıdı.

Vatandaşlar; engelli ve yaşlıların zorluk çektiğini belirterek yetkililerden sıkıntının çözümünü istedi. Vatandaşlar, "Hiç olmazsa yaşlılarımız engellilerimiz biniyordu. Bence kapatılmaması gerekiyordu. Engelliler için her türlü imkan sağlanması gerekiyor. Engelliler zaten her şeye muhtaç insanlardır. Bu asansör yapıldığından beri bozuk, gelip yapıyorlar yine bozuluyor" dediler. - YALOVA

Engelli vatandaşa işkence gibi uygulama kamerada...
Engelli vatandaşa işkence gibi uygulama kamerada...
Engelli vatandaşa işkence gibi uygulama kamerada...
Engelli vatandaşa işkence gibi uygulama kamerada...
Engelli vatandaşa işkence gibi uygulama kamerada...
Engelli vatandaşa işkence gibi uygulama kamerada...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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