Engelli vatandaşa akülü sandalye hediye edildi

Adıyaman Nemrut Rotary Kulubü kentte yaşayan 72 yaşındaki engelli kişiye akülü sandalye hediye etti.

Geleneksel olarak düzenlenen "Uluslararası Rotary Engellilerle Zirvede" etkinliği, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi. Etkinlikler kapsamında kulüp yönetimi kentte yaşayan 72 yaşındaki Yusuf İlik'e akülü sandalye hediye etti.

Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı İsmet Atay, yaptığı açıklamada, "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" sloganı ile başlattıkları çalışmayla ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı olduklarını ifade etti.

Uzun zamandır 2 ayağı dizlerinden kesik olduğu için evinden dışarıya çıkamayan 72 yaşındaki Yusuf İlik ise "Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Allah bu yardımı yapandan, bu arabayı alandan ve bana veremlerden razı olsun. Çok mutlu oldum. Bundan sonra bence özgürce dışarıya çıkıp yeniden dolaşabileceğim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül