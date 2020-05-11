Engelli vatandaş için 150 metre beton yol yapıldı
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Engelli vatandaş için 150 metre beton yol yapıldı

Engelli vatandaş için 150 metre beton yol yapıldı
11.05.2020 13:45 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:46

Antalya'nın Kaş Belediyesi, evine rahat girip çıkamayan engelli vatandaşın talebi üzerine 150 metrelik beton yol yaptı.

Antalya'nın Kaş Belediyesi, evine rahat girip çıkamayan engelli vatandaşın talebi üzerine 150 metrelik beton yol yaptı.

Kaş'ın Çukurbağ Mahallesi'nde yaşayan engelli Mehmet Kıpık, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ı arayarak evine yol yapılması için yardım talebinde bulundu. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve ekibi Mehmet Kıpık'ı evinde ziyaret ederek, yol için incelemelerde bulundu. Başkan Ulutaş'ın talimatı ile bir süre sonra Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri engelli vatandaşın yaşadığı bölgeye gelerek yol çalışması gerçekleştirdi. Ana yola 150 metre uzaklıkta bulunan evine yapılan yol Mehmet Kıpık'ı hayaline kavuşturdu.

Mehmet Kıpık, belediyenin yaptığı yol hizmeti için mutlu olduğunu ifade ederek, "Daha önce bahçeden gelip gidiyordum, engeli çoktu, her gün tırmıkla taşları ve otları temizliyordum. Şimdi ise yoluma beton döküldü, rahat bir şekilde gidip geleceğim. Belediye Başkanımdan Allah razı olsun, istediğim yola kavuştum" dedi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "İnsan odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla engelli vatandaşlarımızın yanındayız ve onların sorunlarını çözmeye devam ediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manşet

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